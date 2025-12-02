Vea el gol de Jhonathan Agudelo en Cúcuta Deportivo vs. Real Cundinamarca, por el Torneo BetPlay

Jhonathan Agudelo fue el autor del segundo gol del Cúcuta Deportivo frente al Real Cundinamarca, por la final de vuelta del Torneo BetPlay II-2025. El delantero, de 32 años, decretó el 2-1 parcial en el General Santander, al minuto 52, y de paso, la serie quedaba igualada 2-2 en el global.

Luego de un cobro de pelota de costado al área, y los posteriores rechazos de la zaga central cundinamarqués, Agudelo envió el balón con rumbo a la portería y la euforia se desató en las grandas del recinto deportivo.

Jhonathan Agudelo, delantero del Cúcuta Deportivo. X de @Cucutaoficial

Vea acá el gol de Jhonathan Agudelo en Cúcuta Deportivo vs. Real Cundinamarca: