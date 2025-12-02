Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Vea el gol de Jhonathan Agudelo en Cúcuta Deportivo vs. Real Cundinamarca, por el Torneo BetPlay

Vea el gol de Jhonathan Agudelo en Cúcuta Deportivo vs. Real Cundinamarca, por el Torneo BetPlay

El experimentado delantero de Cúcuta Deportivo aprovechó una serie de rebotes del Real Cundinamarca para enviar el balón con rumbo a la red. ¡Acá el gol de Jhonathan Agudelo!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de dic, 2025
Comparta en:
Jhonathan Agudelo, delantero del Cúcuta Deportivo.
Jhonathan Agudelo, delantero del Cúcuta Deportivo.
X de @Cucutaoficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad