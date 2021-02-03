Gol Caracol Jonathan Agudelo
Jonathan Agudelo
Futbolista profesional colombiano, actual delantero del Hapoel Be'er Sheva F.C.
-
Vea el gol de Jhonathan Agudelo en Cúcuta Deportivo vs. Real Cundinamarca, por el Torneo BetPlay
El experimentado delantero de Cúcuta Deportivo aprovechó una serie de rebotes del Real Cundinamarca para enviar el balón con rumbo a la red. ¡Acá el gol de Jhonathan Agudelo!
-
Cúcuta hizo respetar su casa y venció 2-0 a Bogotá por la décima jornada del Torneo de la B
Con anotaciones de Jonathan Agudelo y Jefry Arley Zapata, Cúcuta ganó 2-0 y se llevó los tres puntos de casa, para ubicarse cuarto en la tabla de posiciones, con 19 unidades.
-
Regresa un viejo conocido al fútbol colombiano: Jonathan Agudelo, nuevo jugador de Águilas Doradas
El delantero se convierte en el cuarto refuerzo del equipo dirigido por el entrenador Francesco Stifano, de cara al segundo semestre.
-
El video que subió Jonathan Agudelo, en días de conflicto en Israel
El futbolista colombiano juega desde agosto de 2020 en el Hapoel Beer Sheva y compartió lo que vive en medio de su ejercicio profesional.
-
Jonathan Agudelo, clarito en la Europa League: marcó en Hapoel Beer Sheva 3-1 Slavia Praga
El delantero colombiano abrió el marcador, este jueves, en la primera fecha de la fase de grupos del certamen internacional.
-
Jhonathan Agudelo, del equipo de Maradona a ser presentado en Israel
Este lunes, en las cuentas oficiales del Hapoel Beer Sheva se confirmó la contratación del delantero antioqueño como nuevo refuerzo. Llega a Gimnasia de Argentina.
-
Jonathan Agudelo llegó a su nuevo destino: el delantero aterrizó en Israel, para jugar con Hapoel
El atacante antioqueño, de 27 años, vivirá su segunda experiencia internacional. Agudelo viene de actuar con Gimnasia, de Argentina, donde jugó cuatro partidos y anotó un gol.