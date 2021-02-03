Síguenos en:
Gol Caracol  / Jonathan Agudelo

Jonathan Agudelo

Futbolista profesional colombiano, actual delantero del Hapoel Be'er Sheva F.C.

  • Jhonathan Agudelo, delantero del Cúcuta Deportivo.
    Jhonathan Agudelo, delantero del Cúcuta Deportivo.
    X de @Cucutaoficial
    Fútbol Colombiano

    Vea el gol de Jhonathan Agudelo en Cúcuta Deportivo vs. Real Cundinamarca, por el Torneo BetPlay

    El experimentado delantero de Cúcuta Deportivo aprovechó una serie de rebotes del Real Cundinamarca para enviar el balón con rumbo a la red. ¡Acá el gol de Jhonathan Agudelo!

  • Cúcuta Deportivo actualmente es cuarto en la tabla de posiciones del Torneo de la B, con 19 unidades.
    Cúcuta Deportivo actualmente es cuarto en la tabla de posiciones del Torneo de la B, con 19 unidades.
    Foto: DIMAYOR.
    Fútbol Colombiano

    Cúcuta hizo respetar su casa y venció 2-0 a Bogotá por la décima jornada del Torneo de la B

    Con anotaciones de Jonathan Agudelo y Jefry Arley Zapata, Cúcuta ganó 2-0 y se llevó los tres puntos de casa, para ubicarse cuarto en la tabla de posiciones, con 19 unidades.

  • Jonathan Agudelo, en Israel
    Jonathan Agudelo, en Israel
    AFP
    Fútbol Colombiano

    Regresa un viejo conocido al fútbol colombiano: Jonathan Agudelo, nuevo jugador de Águilas Doradas

    El delantero se convierte en el cuarto refuerzo del equipo dirigido por el entrenador Francesco Stifano, de cara al segundo semestre.

  • Jhonathan Agudelo Apoel Beer Sheva 170820 GianLucaDeFranco E.JPG
    Jhonathan Agudelo con la cmaiseta del Apoel Beer Sheva. Archivo particular.
    Camilo Perdomo Paez
    Colombianos en el exterior

    El video que subió Jonathan Agudelo, en días de conflicto en Israel

    El futbolista colombiano juega desde agosto de 2020 en el Hapoel Beer Sheva y compartió lo que vive en medio de su ejercicio profesional.

  • Jonathan Agudelo
    Jonathan Agudelo celebra su gol en Europa League - Foto: AFP
    AFP
    Colombianos en el exterior

    Jonathan Agudelo, clarito en la Europa League: marcó en Hapoel Beer Sheva 3-1 Slavia Praga

    El delantero colombiano abrió el marcador, este jueves, en la primera fecha de la fase de grupos del certamen internacional.

  • Jhonathan Agudelo Apoel Beer Sheva 170820 GianLucaDeFranco E.JPG
    Jhonathan Agudelo con la cmaiseta del Apoel Beer Sheva. Archivo particular.
    Camilo Perdomo Paez
    Colombianos en el exterior

    Jhonathan Agudelo, del equipo de Maradona a ser presentado en Israel

    Este lunes, en las cuentas oficiales del Hapoel Beer Sheva se confirmó la contratación del delantero antioqueño como nuevo refuerzo. Llega a Gimnasia de Argentina.

  • 340021_Jonathan Agudelo
    Jonathan Agudelo. GETTY IMAGES
    Colombianos en el exterior

    Jonathan Agudelo llegó a su nuevo destino: el delantero aterrizó en Israel, para jugar con Hapoel

    El atacante antioqueño, de 27 años, vivirá su segunda experiencia internacional. Agudelo viene de actuar con Gimnasia, de Argentina, donde jugó cuatro partidos y anotó un gol.

