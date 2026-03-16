¿Wilmar Roldán puede llegar a liderar la Comisión Arbitral en Colombia?, directivo respondió

Este lunes, en el programa 'Jugada Maestra', de 'Ditu', nuestro director general Javier Hernández Bonnet compartió algunos detalles de una conversación que tuvo recientemente con Álvaro González Alzate, presidente de la Difútbol y vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, con quien tocó varios temas relevantes de nuestro balompié, uno de ellos el relacionado con el tema arbitral de la Liga Betplay, en la que fecha a fecha se vienen presentando polémicas.

Y en ese aspecto, Hernández Bonnet comentó que en ese aspecto, González Alzate confirmó que "hay algo muy simple, que es que hay que terminar tanto colegio de garaje. Me decía que solamente en Caquetá hay cuatro colegios arbitrales, para diez equipos que tienen. En Norte de Santander igual, en todos lados. Eso es algo que no tiene control, por eso la propuesta es crear el Colegio Nacional de Árbitros, que sean la ligas las que tengan su propio colegio, con toda la vigilancia correspondiente en cuanto a designaciones, al nivel e incluso que esos colegios puedan encontrar una misma línea de instrucción".

En esa discusión, el analista arbitral Jorge Ramírez intervino y apuntó a que una de las soluciones bien podría ser la profesionalización de los árbitros, con el cumplimiento de los lineamientos de los reglamentos FIFA.

En algún momento uno de los nombres que se ha postulado para llegar a dirigir y orientar los destinos del arbitraje colombiano es el de Wilmar Roldán, el juez de mayor reputación internacional, pero que no ha escapado a las críticas. Con respecto a esto, según lo dicho por Hernández Bonnet, Álvaro González Alzate fue tajante: "mientras yo esté, Roldán no ocupará ningún cargo arbitral".



Además de eso, nuestro director general complementó y aseguró que "el tema de Imer Machado (actual director del arbitraje en Colombia) ya le han dicho a Ramón Jesurún que en lugar de ser una sola persona, que mejor se arme una terna; pero eso no se ha hecho. Ahora, Imer se encuentra intentando limpiar su nombre, por el escándalo de los peajes".

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Hay que recordar que hace un par de semanas, el nombre de Machado quedó salpicado por una denuncia de Wilmer Barahona, quien citando a exárbitro aseguró que el jefe del referato en nuestro país supuestamente cobraba coimas para realizar las designaciones en los partidos profesionales.

Imer Machado - Foto: Felipe Caicedo / Getty Images