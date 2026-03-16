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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / ¿Wilmar Roldán puede llegar a liderar la Comisión Arbitral en Colombia?, directivo respondió

¿Wilmar Roldán puede llegar a liderar la Comisión Arbitral en Colombia?, directivo respondió

En 'Jugada Maestra' de 'Ditu' se tocó un tema relacionado con temas arbitrales en el fútbol colombiano, que generan polémica fecha a fecha en medio de la Liga Betplay I 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de mar, 2026
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Wilmar Roldán' árbitro colombiano
Wilmar Roldán' árbitro colombiano
AFP

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