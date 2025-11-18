Gustavo Puerta compartiría equipo con un exReal Madrid; "llevamos mucho tiempo hablando"

El centrocampista español Sergio Canales, que milita en el Rayados de Monterrey mexicano, ha destacado que existe muy buena relación y habla mucho con el Racing de Santander, el club en el que comenzó su carrera y donde está Gustavo Puerta, en la actualidad.

"Hablo mucho con ellos. Llevamos mucho tiempo hablando. El Racing, junto al Betis, es el equipo que más ha marcado mi carrera. Me encuentro en el mejor momento de mi carrera y estoy disfrutando mucho, hasta ahí te puedo decir", ha dicho el cántabro, preguntado por una posible vuelta al club de su tierra, en una entrevista en 'El Larguero' de la Cadena SER recogida por EFE.

Canales ha remarcado que su regreso al equipo cántabro solo se daría si se encuentra al nivel necesario. "No me gustaría volver al equipo que me ha dado la vida, al equipo de mi ciudad, sin estar bien físicamente", ha añadido. Recordemos que Sergio Canales ha vestido las camisetas de Racing de Santander, Real Madrid, Valencia, Real Sociedad, Real Betis y Monterrey, a lo largo de su carrera.

Gustavo Puerta, mediocampista de la Selección Colombia, celebra un gol en partido preparatorio AFP

Y ha afirmado que se encuentra en el mejor momento de su carrera y está disfrutando mucho en México.

Además, Canales ha señalado que no pone fecha a su retirada y aboga por vivir el día a día. "Pensaba que me iba a retirar en el Betis y, al final, acabé saliendo", ha apostillado.