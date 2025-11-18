Síguenos en::
Tendencias:
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Gustavo Puerta compartiría equipo con un exReal Madrid; "llevamos mucho tiempo hablando"

Gustavo Puerta compartiría equipo con un exReal Madrid; "llevamos mucho tiempo hablando"

Cada vez falta menos para que se abra el mercado de pases invernal y desde ya suenan algunos fichajes, entre ellos para el club donde está el colombiano, Gustavo Puerta.

Por: EFE
Actualizado: 18 de nov, 2025
Comparta en:
Gustavo Puerta, mediocampista de la Selección Colombia, debutó con el equipo mayor contra Nueva Zelanda
Gustavo Puerta, mediocampista de la Selección Colombia, debutó con el equipo mayor contra Nueva Zelanda
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad