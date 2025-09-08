Gustavo Puerta llegó al Racing de Santander con un solo objetivo; en su club esperan más alegrías

Gustavo Puerta afirmó este lunes que, cuando le llegó la oportunidad de recalar Racing de Santander, no lo dudó "ni un segundo". El volante colombiano ya marcó su primer gol.

"Cuando se dio al final de mercado esta oportunidad de venir a Santander, no lo dudé un segundo, porque tenía claro que quería ir a un club serio, grande y que apunta a ascender", dijo en una rueda de prensa, en la que ha estado acompañado por el director deportivo del club, Chema Aragón.

Gustavo Puerta (La Victoria, Colombia, 2003) ha reconocido que el club ha hecho "un gran esfuerzo" por adquirirle y, ahora, le toca a él responder de la "mejor manera" dentro del campo, y conseguir el objetivo que todos desean: "ascender".

El futbolista colombiano, que ya debutó el domingo anterior, frente al Almería (2-3), además marcando el tanto decisivo, ha asegurado que la primera mitad fue difícil, porque llevaba cuatro meses sin jugar, pero al final pudieron dar la vuelta al resultado y conseguir los tres puntos.

En esta línea, ha reconocido que anotar el 2-3 fue "muy gratificante", porque empezó el encuentro "un poco mal", pero finalizar así el partido, marcando ese tanto, en un momento "muy lindo".



De menos a más

Gustavo Puerta ha reconocido que tan solo lleva cinco sesiones de entrenamiento, por lo que aún debe de seguir conociendo tanto a sus compañeros como el estilo de juego del Racing.

El internacional colombiano ha detallado que en el encuentro en el UD Almería Stadium le impresionó el ritmo de LaLiga Hypermotion, ya que, cuando ha visto esta competición en la televisión parece un juego "más posicional".

Por ello, piensa que debe de seguir entrenando y trabajando para poder estar cada vez más en forma.

El '19' verdiblanco se ha definido como un jugador con "mucho carácter, con mucha personalidad y que, en momentos difíciles saca jerarquía", algo que, según él, mostró en el encuentro frente al Almería.

También ha reconocido que su mercado de fichajes ha sido "loco y difícil" por la sanción al Hull City, equipo inglés que, en un principio le había firmado, porque le ha perjudicado y ha estado dos meses entrenando en solitario.

"Gustavo es un caramelo que te ponen en la boca"

Por su parte, Chema Aragón ha definido el fichaje del colombiano como un "caramelo que te ponen en la boca" una semana antes del cierre de mercado, ya que ha sido "inesperado" porque es un jugador del cual pensaba que no iba a estar en posibilidad de recalar en el Racing.

"Estoy muy contento de que haya podido venir, nos va a dar muchas tardes de alegría. En el partido de ayer (domingo) pagó, en la primera parte, un poco el tiempo que llevaba sin jugar partidos, pero en la segunda ya vimos al Gustavo que queremos ver, un jugador que abarca terreno, tiene buen ritmo de partido y que maneja bien la pelota", ha apostillado.

Y es que piensa que con Gustavo Puerta, al Racing le tocó la lotería, aunque ha reconocido que han tenido que dejar "algo de él" al Bayer Leverkusen, club del que procede.

Según Aragón, el nuevo futbolista verdiblanco tiene una "ilusión muy marcada", porque está cerca del combinado nacional y quiere estar en la Copa del Mundo que se disputará en el verano de 2026.