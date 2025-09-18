Síguenos en::
Dayro Moreno y el mensaje de otro jugador del fútbol colombiano; "el cuarentón dando cátedra"

Dayro Moreno y el mensaje de otro jugador del fútbol colombiano; “el cuarentón dando cátedra”

Tras una noche brillante de Dayro Moreno, con un doblete de golazos en Once Caldas 2-0 Independiente del Valle, por Copa Sudamericana, el goleador es tendencia en redes sociales.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 18 de sept, 2025
Dayro Moreno
Dayro Moreno celebrando gol con Once Caldas
AFP

