Dayro Moreno y el mensaje de otro jugador del fútbol colombiano; “el cuarentón dando cátedra”

Once Caldas este miércoles quedó a un paso de las semifinales de Copa Sudamericana tras el triunfo por 0-2 en casa del Independiente del Valle, en Quito, con un doblete de Dayro Moreno, que se lució en Ecuador y lideró al 'blanco blanco' con dos golazos que son tendencia en Sudamérica y el mundo.

El delantero tolimense alcanzó los diez goles en la actual edición de la Sudamericana, al anotar en los minutos 22 y 49 del encuentro y prolongar así la celebración de su aniversario, tras haber cumplido el martes 40 años.



Hugo Rodallega y sus palabras para Dayro Moreno

El experimentado delantero de Independiente Santa Fe, también con 40 años de edad, y que fue figura el semestre pasado para el título del equipo 'cardenal', se mostró sorprendido por la exhibición de Dayro en la noche de miércoles contra Independiente del Valle.

"El cuarentón dando cátedra", fue el mensaje de Hugo Rodallega en su cuenta de 'X' para destacar el doblete y la jerarquía que mostró Moreno Galindo en el duelo de Once Caldas en la Copa Sudamericana, en el que llegó, además, a 10 goles en la actual edición del torneo de Conmebol y se perfila para quedar como el máximo artillero.

El 4arenton dando cátedra 👏🏾⚽️👏🏾⚽️ — RODA11EGA⚽️#11 (@hugol1120) September 18, 2025

La propuesta de juego del Once Caldas resultó más efectiva que la del cuadro del Valle, por los movimientos sincronizados de sus jugadores y la entrega precisa del balón, en una demostración de un trabajo técnico plenamente interpretado y aplicado por el equipo.

El local se sintió maniatado, su juego característico de toques constantes desde su propia zona, fue interpretado y neutralizado por el rival, que comenzó el partido dándole prioridad a lo defensivo y cuando fueron superados, apareció la figura del portero James Aguirre.

Aguirre controló un violento remate de Juan Cazares, se anticipó a una clara opción de gol del argentino Claudio Spinelli, le tapó un disparo a Layan Loor y en dos ocasiones a Jean Pierre Arroyo, convirtiéndose en crucial junto a Moreno.

En la primera oportunidad que tuvo el atacante Moreno anotó un verdadero golazo, con remate de bolea desde el costado izquierdo, que dejó sin reacción al portero Guido Villar, al minuto 22, tras una larga asistencia de Juan Cuesta desde el costado derecho.

Dayro Moreno celebra gol con Once Caldas en Copa Sudamericana - Foto: AFP

Para complicarse más el cuadro local, se quedó sin el defensa argentino Mateo Carabajal, desde el minuto 34, expulsado por agredir con un codazo en la frente a Jeider Riquett.

El Once Caldas volvió al segundo tiempo con la intención de ampliar la ventaja, pero Michael Barrios se tardó en la definición y permitió la reacción de la defensa local.

Moreno receptó con gran precisión el balón dentro del área del Independiente del Valle y anotó con un remate rasante al costado izquierdo del portero, tras un centro desde larga distancia de Mateo García, que encontró bien perfilado al máximo goleador del torneo.

El ecuatoriano Layan Loor, que había reemplazado a Jhegson Méndez, remató con violencia en busca del descuento, pero Aguirre volvió a salvar a su equipo.

Juan Cuesta salvó al Once Caldas de un seguro tanto, al rechazar el balón desde la línea de meta, tras remate de cabeza de Luis Zárate.

El partido de vuelta será el próximo miércoles en la ciudad colombiana de Manizales.