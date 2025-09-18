Partidos EN VIVO HOY 18 de septiembre del 2025: horarios y programación por TV

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Este jueves 18 de septiembre hay buena variedad en el calendario futbolero. Sigue la primera jornada de la Champions League, y para este día, entran en acción Luis Javier Suárez con Sporting Lisboa y Dávinson Sánchez con el Galatasaray.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY jueves 18 de septiembre de 2025, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda.
|Equipos
|Hora/Canal
|København vs. Bayer Leverkusen
|11:45 a.m. - Champions League - Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar
|Club Brugge vs. AS Mónaco
|11:45 a.m. - Champions League - Disney+ Premium, ESPN 2
|Manchester City vs. Nápoles
|2:00 p.m. - Champions League - Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar
|Eintracht Frankfurt vs. Galatasaray
|2:00 p.m. - Champions League - Disney+ Premium, ESPN 5
|Sporting CP vs. FC Kairat
|2:00 p.m. - Champions League - Disney+ Premium, ESPN 3,Disney+ Estándar
|Newcastle vs. FC Barcelona
|2:00 p.m. - Champions League - Disney+ Premium, ESPN 2
|LDU Quito vs. São Paulo
|5:00 p.m. - Copa Libertadores - Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar
|Alianza Lima vs. U de Chile
|7:30 p.m. - Copa Sudamericana - Disney+ Premium, ESPN 2
|CR Flamengo vs. Estudiantes de La Plata
|7:30 p.m. - Copa Libertadores - Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar
|América femenino vs. Pachuca femenino
|8:00 p.m. - CONCACAF Women's Champions Cup - Disney+ Premium
Publicidad