SANTA FE
MARINO HINESTROZA
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
Barcelona vs. Real Oviedo, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de la Liga de España

Barcelona vs. Real Oviedo, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de la Liga de España

Este domingo, en el estadio Camp Nou, Barcelona recibirá al Real Oviedo, por la fecha 21 del fútbol español. ¡No se lo pierda!

Por: EFE
Actualizado: 24 de ene, 2026
Barcelona visita al Slavia Praga por la Champions League este miércoles.
