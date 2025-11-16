"Luis Díaz me dijo, antes del partido, que iba a anotar y pasó; es una felicidad inmensa"

Luis Díaz se convirtió en un líder en la Selección Colombia, dentro y fuera de la cancha. Además de aportar con su talento y calidad en el campo, es considerado un referente. Por eso, los más jóvenes o quienes recién están viviendo su primera experiencia en la 'tricolor', lo escuchan con atención y ven en él un ejemplo a seguir.

Prueba de ello fue lo ocurrido en el encuentro preparatorio del combinado patrio contra Nueva Zelanda. Dicho compromiso fue válido como preparación para el Mundial 2026 y finalizó con victoria 2-1 para los dirigidos por Néstor Lorenzo. Allí, los autores de los goles fueron el volante, Gustavo Puerta, y el delantero, Johan Carbonero.

Justamente, el joven mediocampista, de 22 años y que juega en Racing de Santander, de la Segunda División de España, jugó su primer partido con la camiseta del equipo nacional. Razón por la que tuvo un debut de ensueño, con gol incluido. Así se lo contó a los micrófonos de la Federación Colombiana de Fútbol, dejando ver su alegría.

"Estoy contento de poder marcar en mi debut, en mi primer partido con esta camiseta hermosa. Es una felicidad inmensa y una sensación única, cuando marcas tu primer gol y ahora queda seguir trabajando y mejorando cada día para hacer mucho más", expresó de entrada el futbolista. Pero no fue lo único y contó una curiosa historia.

Luis Díaz, delantero y figura de la Selección Colombia, en el juego contra Nueva Zelanda AFP

Publicidad

Cuando le preguntaron sobre el mensaje que le dieron James Rodríguez y Luis Díaz, como capitanes del equipo, contó que "lo felicitaron. Antes del partido, 'Luchito' me dijo que estuviera tranquilo que iba a marcar y gracias a Dios se dio. Estoy muy agradecido por el apoyo que los referentes me han brindado en este tiempo", añadió.

Por último, dejó claro que "una de mis virtudes es el remate desde afuera y la tuve ahí y gracias a Dios la pude hacer", en charla con 'Blu Radio'. "Vengo de un pueblo muy lindo donde han salido pocos jugadores. Por eso es que representarlos en la Selección Colombia es un orgullo. Espero que se sientan orgullosos y darles alegrías", sentenció.