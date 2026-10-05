"Hemos sido muy afortunados por haber vivido en la época futbolística de Lionel Messi"

Tras colgar las botas hace dos años, Andrés Iniesta ha empezado una nueva etapa como técnico dirigiendo al Gulf United de Dubái, de la Segunda División de la Liga de los Emiratos Árabes. Dejó unas sentidas palabras para Lionel Messi, quien este martes su partido de despedida en la Selección Argentina.

El excentrocampista del Barcelona y de la selección española viajó este lunes a la capital catalana para inaugurar 'Iniesta Experiencie: El Juego Interior', un recorrido interactivo por su vida que puede visitarse en el IMAX del Port Vell.

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Y aprovechó el acto para repasar, en una entrevista con 'EFE', la actualidad del Barcelona y de la 'roja' y su incipiente carrera en los banquillos.

Lionel Messi fue campeón del mundo con Argentina en Catar 2022. Foto: AFP

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El hombre que obró el 'milagro' de Stamford Bridge y dio a España su primera Copa del Mundo también se acordó de su excompañero en el Barça Leo Messi, que este martes se retira de la selección argentina: "Hemos sido unos afortunados por haber vivido en la época futbolística de Leo".



¿Cómo surge la idea de crear 'Iniesta Experience: El Juego Interior'?

"Siempre estamos pensando en cosas que puedan aportar un valor o un buena experiencia a la gente y hacía tiempo que veníamos estudiando la idea de crear algo así.

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Más o menos, mi vida pública ya ha sido compartida durante mucho tiempo. Hemos hecho libros, documentales, he expresado todo lo que he vivido en mi carrera, tanto lo más positivo como lo menos, y esto diría que es una forma de llevar al terreno visual y a un nivel mucho más familiar".

Entonces ya expresó su deseo de ser entrenador. ¿Cómo le está yendo su primera experiencia en los Emiratos Árabes?

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"En el momento de mi retirada estaba iniciando mi formación y ahora voy a empezar la última fase de este proceso. Y estoy feliz, porque me gusta trabajar en equipo y estar con los jugadores. Es un proyecto donde también hay muchos futbolistas jóvenes y eso es un aliciente bonito y un reto, porque es gente que tiene ganas de aprender y mejorar. Como ya he dicho, estoy feliz y con ganas de evolucionar como técnico".

Muchos dicen que si lo que de verdad premia el Balón de Oro es al mejor jugador, siempre lo tendría que ganar Leo Messi. Por cierto, este martes se retira de la selección. ¿Quiere decirle algo?

Andrés Iniesta y Lionel Messi. BURAK AKBULUT/Anadolu via AFP.

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"Yo ya se lo he dicho a él muchas veces. Creo que hemos sido unos afortunados, y más los que hemos podido compartir cosas con él, por haber vivido en la época futbolística de Leo. Deja la selección, pero sigue jugando, o sea que esto todavía no se ha acabado y, como siempre, quiero desearle lo mejor".

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¿El Iniesta entrenador es muy parecido al Iniesta jugador?

"Ahí hay una parte que sin duda está muy vinculada, pero ser jugador no es lo mismo que ser entrenador. Cuando eres jugador tú controlas todo lo que depende de ti, pero cuando eres entrenador hay muchas situaciones que tienes que intentar planificar o visualizar. Pero sin duda que esa forma de entender el fútbol, el juego y las situaciones está en mi manera de entrenar".

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Supongo que desde la distancia sigue al Barça de Flick ¿Qué le parece el juego que está desplegando el equipo?

"Me parece fantástico y que sigue esa evolución y esa mejoría de los últimos años. Y, por lo menos desde fuera, lo que transmite es muy positivo y muy bueno. Ojalá que lleguen a esos meses finales con opciones de conseguir todos los títulos".

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Y en pocas semanas, se decide el Balón de Oro. ¿Cree que haber ganado el Mundial debe pesar en la elección?

"A mí me gustaría que fuese un jugador español. Y ojalá sea así, por lo que ha pasado este año. Si me preguntas mi opinión, es esa, pero yo soy de los que piensa que el ganador siempre es justo, más allá de los gustos que podamos tener".

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