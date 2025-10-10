Síguenos en::
Inolvidable adiós; el hijo de Miguel Ángel Russo rompió en llanto en el minuto de silencio

Inolvidable adiós; el hijo de Miguel Ángel Russo rompió en llanto en el minuto de silencio

Ignacio ‘Nacho’ Russo, hijo del fallecido entrenador argentino, no contuvo las lágrimas antes del partido entre Newell’s Old Boys y Tigre, encuentro en el que además marcó un gol.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de oct, 2025
Ignacio Russo, hijo de Miguel Ángel Russo
Ignacio Russo, hijo de Miguel Ángel Russo
Captura @TNTSportsAR/X

