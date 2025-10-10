Inolvidable adiós; el hijo de Miguel Ángel Russo rompió en llanto en el minuto de silencio

La muerte de Miguel Ángel Russo generó gran conmoción en el mundo del fútbol, que lamenta la partida de uno de los entrenadores más importantes que ha dado Argentina en los últimos tiempos. El recordado técnico, quien dirigió a equipos como Boca Juniors y Millonarios, dejó una huella imborrable tanto en su país como en el exterior.

Sin embargo, en medio del dolor por su fallecimiento, su hijo Ignacio Russo ha sido noticia por su más reciente actuación con Tigre en el campeonato argentino. El delantero de 24 años fue titular en el empate 1-1 frente a Newell’s Old Boys, en condición de visitante, en un encuentro correspondiente a la fecha 12 del certamen.

‘Nacho’ Russo abrió el marcador a los 22 minutos del primer tiempo; sin embargo, vivió un momento profundamente emotivo durante el minuto de silencio en el estadio Marcelo Bielsa, donde no pudo contener las lágrimas al recordar a su padre. El joven atacante se mostró visiblemente afectado por la pérdida de Miguel Ángel, quien desde 2017 venía luchando contra el cáncer.



Las lágrimas de 'Nacho', hijo de Miguel Ángel Russo

IMPOSIBLE NO EMOCIONARSE 🥺 El reconocimiento de todo Newell’s para Miguel Ángel Russo con la presencia de Nacho, su hijo, titular en Tigre



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 10, 2025