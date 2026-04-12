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Gol Caracol  / Hernán Torres y un respiro en la Liga de Ecuador; vea acá lo último que pasó

Hernán Torres y un respiro en la Liga de Ecuador; vea acá lo último que pasó

Luego de marcharse del equipo 'embajador', Hernán Torres decidió continuar su trayectoria profesional en el fútbol ecuatoriano donde consiguió su primera victoria como entrenador del Orense.

Por: EFE
Actualizado: 12 de abr, 2026
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Hernán Torres, DT colombiano que dirige en Orense SC de la Serie A de Ecuador.
Hernán Torres, DT colombiano que dirige en Orense SC de la Serie A de Ecuador.
AFP

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