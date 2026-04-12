Hernán Torres y un respiro en la Liga de Ecuador; vea acá lo último que pasó

El colombiano Hernán Torres logró este sábado la primera victoria como entrenador del Orense, al imponerse por 2-1 al Libertad, en la disputa de la octava fecha de la liga profesional ecuatoriana.

El centrocampista Sergio Vázquez y el extremo izquierdo Beder Caicedo convirtieron los goles que le permitieron al Orense alejarse de los últimos puestos, ubicándose en el duodécimo lugar, con 8 puntos.

El Libertad descontó a través del defensa Bryan Caicedo, pero no bastó porque su equipo quedó noveno, con 10 unidades. Torres debutó en el torneo ecuatoriano en la fecha pasada con derrota por 2-0 ante el líder, Independiente del Valle, que tiene 16 puntos.

Por su parte, Mushuc Runa venció por 1-0 al colista del torneo, el Manta, con gol del volante Esteban Dávila, ubicándose en el octavo puesto, con 10 unidades, mientras su rival se quedó con 4 enteros.



El Mushuc Runa jugó con un hombre menos, desde el minuto 31, por la expulsión del centrocampista uruguayo Lucas Lemos. La octava fecha concluirá este domingo con los partidos Técnico Universitario-Universidad Católica; Deportivo Cuenca-Independiente del Valle; Guayaquil City-Macará y Aucas-Emelec.

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Hernán Torres ex técnico de Millonarios AFP

Este triunfo es clave para el proceso del profesor Hernán Torres, quien busca consolidar su idea de juego en el fútbol ecuatoriano, luego de no haber tenido un buen proceso con el equipo 'embajador'. Entre tanto, los hinchas ecuatorianos celebraron con entusiasmo estos tres puntos tan importantes que les permiten respirar en la tabla general.

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La victoria motiva al plantel a seguir trabajando fuerte en los entrenamientos diarios para escalar más posiciones en el torneo. Se espera que los refuerzos sigan adaptándose rápido para aportar mayor calidad al esquema táctico que propone el profesor ibaguereño.

Con esta última victoria el Orense Sporting Club ocupa la posición 12 de la Serie A de Ecuador con 8 puntos. El próximo desafió al cual se deben de enfrentar 'los bananeros' es contra los Delfín Sporting Club el próximo domingo, 19 de abril de 2026.