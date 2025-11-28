Síguenos en:
Hincha de Palmeiras falleció, previo a la final de Copa Libertadores: cayó de un bus

Hincha de Palmeiras falleció, previo a la final de Copa Libertadores: cayó de un bus

Los sucesos se presentaron en Lima, ciudad que es sede del partido decisivo de la Copa Libertadores 2025, y ya se conocieron los detalles de lo acontecido.

Por: EFE
Actualizado: 28 de nov, 2025
Imagen de referencia del trofeo de la Copa Libertadores, que se le entrega al club campeón
AFP

