Hincha de Palmeiras falleció, previo a la final de Copa Libertadores: cayó de un bus

Un hincha del Palmeiras, que disputará el sábado la final de la Copa Libertadores contra el Flamengo, falleció en Lima al caer de un autobús de techo abierto cuando se dirigía a una concentración con otros seguidores del Verdao, según reportaron los medios locales.

El fanático, identificado como Caue Brunelli, de 38 años, se trasladaba por el circuito de playas de Lima, conocido como la Costa Verde, en un bus turístico descapotable lleno de hinchas del Palmeiras cuando cayó al pavimento, a la altura del distrito de Barranco, según informaron los canales Latina y ATV a partir de reportes de la policía y del serenazgo municipal (guardia urbana).

Algunos reportes señalan que la víctima se encontraba ebria y saltó desde el techo del autobús en una caída donde sufrió un golpe con la estructura de un puente, si bien esto no ha sido confirmado todavía por las autoridades locales.

En el lugar del incidente, sus compañeros detuvieron el vehículo y lo levantaron del asfalto para conducirlo a la clínica Maison de Santé en el vecino distrito de Chorrillos,



En el centro médico permanecían varios amigos de Brunelli, después que se confirmó su deceso, a la espera de las autoridades, de acuerdo al reporte del programa ATV Noticias.

La ciudad de Lima ha recibido en las últimas horas a miles de hinchas del Palmeiras, así como del Flamengo, para acudir el sábado al esperado encuentro en el que se definirá al campeón de la Copa Libertadores 2025 en el estadio Monumental.

Palmeiras celebra su paso a la final de la Copa Libertadores - Foto: AFP

En el distrito de Miraflores se han reunido los seguidores rojinegros del Flamengo y en el vecino Barranco se congregó una marea verde del Palmeiras en medio de un ambiente de fiesta y alegría por el encuentro futbolístico.