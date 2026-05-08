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Gol Caracol  / Hinchas de Arsenal, indignados con la UEFA por decisión que tomaría para final contra PSG

Hinchas de Arsenal, indignados con la UEFA por decisión que tomaría para final contra PSG

Los fanáticos del Arsenal, equipo con una de las mayores aficiones en Europa, no están conformes con una determinación de la UEFA de cara a la final de la Champions frente al PSG, en Budapest.

Por: EFE
Actualizado: 8 de may, 2026
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Jugadores del Arsenal festejan junto a sus hinchas en el Emirates Stadium el paso a la final de la Champions League.
Jugadores del Arsenal festejan junto a sus hinchas en el Emirates Stadium el paso a la final de la Champions League.
Foto: Getty Imágenes

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