Cristiano Ronaldo quedó impresionado con el nivel de la Selección Colombia; "muy fuerte"

Todo anticipaba que el partido entre la Selección Colombia y Portugal por el primer puesto del Grupo K, del Mundial 2026, iba a ser de alto vuelo. Y cumplieron: no hubo goles, pero sí intensidad y buen fútbol. Los 'cafeteros' tuvieron más chances, dominaron el juego y hasta sorprendieron a Cristiano Ronaldo, quien dejó una corta, pero contundente declaración.

"Muy fuerte", fue la valoración que 'El Comandante' le dio a la 'tricolor' en su paso por la zona mixta. Si bien el jugador de Al-Nassr no se detuvo, algunos periodistas le preguntaron por Colombia y esa fue su respuesta.

El duelo entre Colombia y Portugal fue de ida y vuelta, siempre bien jugado y con muchas ocasiones de gol. En gran parte del primer tiempo, Colombia dominó y tuvo tres oportunidades claras que podrían haberlo puesto al frente. A los 17', Diogo Costa salvó a Portugal, primero contra un disparo fuerte de Jhon Córdoba y luego contra Luis Díaz. Minutos después, fue el turno de Jhon Arias que sacó un tiro cruzado desde la derecha que despejó Ruben Neves debajo del arco.

Pero los últimos minutos fueron de Portugal, que tuvo una ráfaga de ataques peligrosos: una buena jugada combinada que culminó con un disparo fuerte de Bruno Fernandes que sacó Camilo Vargas; y minutos después, una jugada individual de Joao Félix que se la llevó de pecho dentro del área y sacó un tiro de volea que pasó cerca del travesaño.



El complemento fue un espejo del primer tiempo. Luego de unos minutos sin jugadas de riesgo, Colombia recuperó la iniciativa y tuvo una seguidilla donde estuvo muy cerca de abrir el marcador. Luego de un centro atrás, Richard Ríos pateó una pelota que se fue apenas a centímetros del arco portugués. Luis Suárez y Jhon Arias también tuvieron sus chances, siempre entrando por la derecha. A Dávinson Sánchez incluso en anularon un gol por un ajustado fuera de juego. En los últimos minutos, Portugal se reactivó y también pudo haberlo ganado.

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Con este resultado, la 'tricolor' quedó primera del Grupo K y jugará contra Ghana por dieciseisavos de final, el viernes 3 de julio, en Kansas City.