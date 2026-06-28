Canadá eliminó a Sudáfrica, pero ya piensa en Países Bajos o Marruecos; "tienen calidad"

El seleccionador de Canadá, Jesse Marsch, afirmó este domingo que el equipo ha hecho gala "de carácter, calidad y mentalidad" en el duelo contra Sudáfrica y que ya tienen la mente focalizada en los octavos de final del Mundial, donde pueden enfrentar a Marruecos o Países Bajos.

"Hemos frustrado las ocasiones de peligro de Sudáfrica y me parece que esto es un logro porque es un equipo muy explosivo", indicó el técnico en una rueda de prensa posterior al encuentro en el Estadio de Los Ángeles.

Sudáfrica "tiene talento y sabíamos que si tenían espacio en el campo lo iban a transformar en acciones", agregó.

En este sentido, el conjunto canadiense ha logrado lo que quería, "un juego amplio con disciplina" y en el que pudieran tener espacios para marcar y que fuera complicado para el rival, precisó.



Ante el juego de octavos de final, cuyo rival saldrá del ganador entre Marruecos y Países Bajos del lunes, Marsch precisó que hará algunos cambios en la plantilla, aunque el ADN de Canadá se mantendrá intacto.

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"Dada la calidad que van a postular tanto Países Bajos como Marruecos, vamos a tener que hacer algunos ajustes en el plan de partido para no permitirle que encuentren demasiados espacios", explicó.

Canadá "irá a por ello", ya que uno de los objetivos del combinado era enfrentarse a los gigantes del mundo, avisó.

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En este sentido, "haremos todo lo que podamos para cosechar victorias", concluyó.