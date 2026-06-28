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Gol Caracol  / Canadá eliminó a Sudáfrica, pero ya piensa en Países Bajos o Marruecos; "tienen calidad"

Canadá eliminó a Sudáfrica, pero ya piensa en Países Bajos o Marruecos; "tienen calidad"

Si bien Canadá todavía no sabe si enfrentarán en octavos de final a Países Bajos o Marruecos, lo que si tienen claro es que ambas selecciones supondrán un reto complejo en el Mundial 2026.

Por: EFE
Actualizado: 28 de jun, 2026
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Jesse March, DT de Canadá.
Jesse March, DT de Canadá.
AFP.

El seleccionador de Canadá, Jesse Marsch, afirmó este domingo que el equipo ha hecho gala "de carácter, calidad y mentalidad" en el duelo contra Sudáfrica y que ya tienen la mente focalizada en los octavos de final del Mundial, donde pueden enfrentar a Marruecos o Países Bajos.

"Hemos frustrado las ocasiones de peligro de Sudáfrica y me parece que esto es un logro porque es un equipo muy explosivo", indicó el técnico en una rueda de prensa posterior al encuentro en el Estadio de Los Ángeles.

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Sudáfrica "tiene talento y sabíamos que si tenían espacio en el campo lo iban a transformar en acciones", agregó.

En este sentido, el conjunto canadiense ha logrado lo que quería, "un juego amplio con disciplina" y en el que pudieran tener espacios para marcar y que fuera complicado para el rival, precisó.

Ante el juego de octavos de final, cuyo rival saldrá del ganador entre Marruecos y Países Bajos del lunes, Marsch precisó que hará algunos cambios en la plantilla, aunque el ADN de Canadá se mantendrá intacto.

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"Dada la calidad que van a postular tanto Países Bajos como Marruecos, vamos a tener que hacer algunos ajustes en el plan de partido para no permitirle que encuentren demasiados espacios", explicó.

Canadá "irá a por ello", ya que uno de los objetivos del combinado era enfrentarse a los gigantes del mundo, avisó.

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En este sentido, "haremos todo lo que podamos para cosechar victorias", concluyó.

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