La Selección Colombia, a pensar en Ghana en el Mundial 2026; unos días en Miami y viaje a Kansas

La Selección Colombia cambió rápidamente el chip después del empate 0-0 frente a Portugal en el Mundial 2026. Luego del intenso duelo disputado en Miami, el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo organizó una jornada de trabajo dividida este domingo según la carga física de los futbolistas, con el objetivo de preparar el siguiente reto de la Copa del Mundo que será contra Ghana el próximo viernes 3 de julio.

El partido contra Portugal cerró la participación de la 'tricolor' en la fase de grupos y dejó al equipo nacional como líder del Grupo K. Colombia y el conjunto europeo igualaron sin goles en un compromiso de alta exigencia, con opciones para ambos lados y protagonismo de los arqueros. La Selección tuvo momentos de dominio ofensivo y estuvo cerca de quedarse con la victoria, incluso con un gol anulado a Dávinson Sánchez por fuera de juego tras revisión del VAR.

Jugadores de la Selección Colombia en el duelo contra Portugal por la fase de grupos del Mundial 2026. Foto: AFP

Después del encuentro, el cuerpo técnico tomó la decisión de manejar las cargas. Según información de nuestro periodista Gianmarco Sotelo, desde la concentración, 13 jugadores realizaron entrenamiento en campo: estuvieron los futbolistas que no tuvieron minutos ante Portugal, además de Juan Fernando Quintero, Kevin Castaño y Daniel Muñoz, quienes ingresaron desde el banco durante el partido frente a los 'lusos.



Mientras tanto, el resto de la plantilla hizo trabajos de recuperación en el hotel. En ese grupo estuvieron los 11 titulares del compromiso contra Portugal, junto a Luis Javier Suárez y Richard Ríos, jugadores que entraron como alternativas durante el segundo tiempo y que también sumaron minutos en el cierre de la fase de grupos.

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La planificación de Colombia continuará en territorio estadounidense. La 'tricolor' tendrá entrenamientos en Miami durante lunes, martes y miércoles, antes de desplazarse en la tarde del miércoles rumbo a Kansas, sede de su próximo compromiso en el cita orbital. Además, el entrenamiento del martes será a puerta cerrada, una medida habitual cuando los equipos empiezan a preparar detalles tácticos específicos y se pretende no darle pistas al rival.