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Gol Caracol  / Luis Figo sobre incidente entre Valverde y Tchouaméni; "no puede pasar, pero no será la última vez"

Luis Figo sobre incidente entre Valverde y Tchouaméni; "no puede pasar, pero no será la última vez"

El exjugador portugués, Luis Figo, generó su visión del tenso incidente que ocurrió en las últimas horas entre Valverde y Tchouaméni, y que puso al Real Madrid en el 'ojo del huracán'.

Por: EFE
Actualizado: 8 de may, 2026
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Luis Figo opinó del incidente entre Valverde y Tchouaméni en el Real Madrid.
Luis Figo opinó del incidente entre Valverde y Tchouaméni en el Real Madrid.
Fotos: AFP y Getty Imágenes

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