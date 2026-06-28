¿Cómo le ha ido a la Selección Colombia contra selecciones africanas en Mundiales?; se viene Ghana

La Selección Colombia cerró la fase de grupos como líder del Grupo K en el Mundial 2026 tras una campaña sólida: venció 3-1 a Uzbekistán, superó 1-0 a RD Congo e igualó 0-0 ante Portugal. Ahora, la Tricolor se medirá ante Ghana en los dieciseisavos de final, con la ilusión de seguir avanzando en el torneo. El duelo está programado para el viernes 3 de julio en el Estadio Kansas City.

Cabe destacar que el combinado sudamericano ya se ha enfrentado en varias oportunidades a selecciones africanas en Copas del Mundo. El historial arroja cuatro victorias y una derrota, aunque esa única caída ocurrió durante los octavos de final de Italia 1990 y todavía resuena en la memoria del fútbol colombiano como uno de los golpes más duros de su historia en la competición.

Teniendo en cuenta ese antecedente como telón de fondo, Colombia llega al duelo ante Ghana con la oportunidad de confirmar el favoritismo que le otorga su condición de líder de grupo y con la experiencia de haber enfrentado y superado a rivales africanos en las últimas ediciones del torneo.

Camerún 2-1 Colombia - Octavos de final - Italia 1990

Colombia llegó por primera vez a los octavos de final con una generación que ilusionaba con llegar lejos. El partido terminó 0-0 en los 90 minutos y se fue a la prórroga, donde Roger Milla apareció con un doblete para hundir a los colombianos. Bernardo Redín descontó, pero no alcanzó. Una derrota tan inolvidable como dolorosa.



Camerún vs. Colombia - Italia 1990. AFP.

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Colombia 1-0 Túnez - Fase de grupos - Francia 1998

Dos mundiales después, Colombia se impuso en la segunda jornada del Grupo G con un gol de Léider Preciado como único tanto del partido. El resultado no alcanzó para evitar la eliminación en la fase de grupos.

Colombia vs. Túnez - Francia 1998. AFP.

Colombia 2-1 Costa de Marfil - Fase de grupos - Brasil 2014

En la segunda jornada del grupo, Colombia superó a Costa de Marfil con goles de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, mientras Gervinho descontó para los africanos. Fue el mejor Mundial en la historia del seleccionado, que llegó hasta los cuartos de final.

Colombia vs. Costa de Marfil - Brasil 2014. AFP.

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Senegal 0-1 Colombia - Fase de grupos - Rusia 2018

En el cierre del Grupo H, Colombia selló la clasificación a la siguiente ronda con un gol de cabeza de Yerry Mina. Los colombianos cayeron luego en octavos ante Inglaterra.

El último rival africano de Colombia fue Senegal, en el Mundial de Rusia - AFP

Colombia 1-0 RD Congo - Fase de grupos - Estados Unidos, Canadá y México 2026

En la presente edición, la Tricolor de Néstor Lorenzo ya tuvo un duelo disputado ante un equipo africano. RD Congo propuso un juego físico que recién pudo romperse en el minuto 76 con el gol de Daniel Muñoz para sellar el triunfo colombiano.