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Gol Caracol  / Hinchas del mundo piden la renuncia de Gianni Infantino, como presidente de la FIFA

Hinchas del mundo piden la renuncia de Gianni Infantino, como presidente de la FIFA

Tras el fallido proyecto FIFA Forward Enterprise, liderado por Gianni Infantino, aficionados y organizaciones de fútbol no perdonan al dirigente y piden que no sigue más en su cargo.

Por: EFE
Actualizado: 20 de ago, 2026
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Gianni Infantino; presidente de la FIFA
Gianni Infantino; presidente de la FIFA
Fotografía de: AFP

Una coalición global de aficionados al fútbol ha lanzado este jueves una petición para reclamar la dimisión inmediata del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y una profunda reforma de la gobernanza del organismo, después de la crisis provocada por el fallido proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE) y en plena escalada de la oposición interna a su gestión.

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La iniciativa está respaldada por una coalición de 42 organizaciones de aficionados, entre ellas Aficionados al Fútbol de Europa (FSE), Aficionados al Fútbol de África y el Consejo de Aficionados Independientes de Norteamérica, además de asociaciones nacionales de países como España, Inglaterra, Alemania, Francia, Portugal, Brasil, Italia, Australia, Canadá, Irán o Nueva Zelanda.

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En el comunicado que acompaña a la petición, los firmantes sostienen que "el fútbol pertenece a las personas que llenan los estadios" y consideran que Infantino ha perdido la legitimidad para seguir al frente de la FIFA.

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"Una persona que traiciona repetidamente al fútbol y se burla de nuestro deporte ha perdido el derecho a liderarlo", aseguran, antes de reclamar su renuncia "por la credibilidad de la FIFA y por el futuro del fútbol".

Gianni Infantino, presidente de la FIFA.
Gianni Infantino, presidente de la FIFA.
Foto: AFP

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El detonante principal es el FIFA Forward Enterprise, una filial que la FIFA pretendía crear para concentrar los derechos comerciales y la explotación de sus grandes competiciones, incluido el Mundial. La propuesta contemplaba vender a inversores privados el 20 % de la nueva sociedad, valorada en unos 20.000 millones de dólares, con el objetivo de obtener 4.200 millones de dólares.

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La propuesta generó una fuerte oposición entre federaciones, confederaciones, clubes, jugadores y organizaciones de aficionados y fue retirada por Infantino el 31 de julio. El presidente de la FIFA alegó que, después de escuchar las distintas posiciones, el proyecto había generado divisiones que ya no eran compatibles con su objetivo inicial.

La coalición de aficionados considera, no obstante, que la retirada del FFE no resuelve el problema y denuncia que el proyecto fue negociado "en secreto" y "a puertas cerradas", sin conocimiento de los principales órganos y actores del fútbol.

En su petición, los aficionados extienden además sus críticas a otras decisiones de la presidencia de Infantino, como su supuesto papel en los contactos relacionados con el proyecto de Superliga europea, el proyecto fallido de celebrar un Mundial cada dos años y las políticas de precios de las entradas para el Mundial de 2026, que consideran excesivamente comerciales y excluyentes.

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Junto a la dimisión de Infantino, la coalición reclama una reforma estructural de la FIFA basada en una mayor transparencia, consultas obligatorias con confederaciones, federaciones, ligas, clubes, jugadores y aficionados, controles sobre el poder ejecutivo y mecanismos independientes de supervisión.

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"FFE fue derrotado, pero la cultura que lo produjo no lo fue", concluyen los grupos de aficionados en su comunicado, que invita a los seguidores de todo el mundo a sumarse a la petición para impulsar la salida de Infantino y una transformación de la estructura de gobierno del fútbol mundial.

A esta crisis se ha sumado la salida de Kevin Lamour, hasta esta semana director de operaciones de la FIFA, después de criticar públicamente el proyecto y denunciar su falta de transparencia. Su marcha fue definida como la "gota que colma el vaso" por Sándor Csányi, presidente de la Federación Húngara de Fútbol y vicepresidente de la FIFA, que afirmó haber perdido la confianza en Infantino. Csányi se convirtió así en el quinto vicepresidente de la FIFA que se distancia públicamente del presidente.

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Infantino aspira a continuar al frente de la FIFA en el Congreso previsto para marzo de 2027, en el que buscará un cuarto mandato.

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