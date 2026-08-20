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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Jugador elegible en Selección Colombia se lesionó y no podrá estar en partidos de fogueo en EE.UU.

Jugador elegible en Selección Colombia se lesionó y no podrá estar en partidos de fogueo en EE.UU.

El futbolista que juega en Inglaterra sufrió una lesión que lo tendrá varias semanas afuera con su club, pero también no le alcanzaría para estar en septiembre y octubre con Selección Colombia.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 20 de ago, 2026
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Yerson Mosquera, jugador de la Selección Colombia, renovó con el Wolves
Yerson Mosquera, jugador de la Selección Colombia, renovó con el Wolves
AFP

A finales de septiembre volverá la acción para la Selección Colombia luego de su participación en el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, en el que quedó eliminado en octavos de final a manos de Suiza. Por eso, y tras la renovación del DT Néstor Lorenzo, hay muchos jugadores que esperan estar en el nuevo proceso de cara a la Copa del Mundo del 2030, pero hay uno que no podría estar para los tres duelos del próximo mes.

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Desde Inglaterra llegó información de uno de los zagueros centrales jóvenes que sufrió una lesión que lo tendrá varias semanas afuera. "Los defensas de los Wolves, Kieran Trippier y Yerson Mosquera, estarán de baja durante un tiempo tras sufrir lesiones en la primera jornada contra el Blackburn", detallaron en las últimas horas en el medio 'Express and star'.

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El citado rotativo británico dio algunos detalles sobre la incapacidad que tendrían ambas figuras, por lo que su vuelta a las canchas se daría solamente hasta finales del próximo mes, lo que sacaría al exNacional de una posible convocatoria de la Selección Colombia. "Se entiende que ambos podrían estar de baja entre cuatro y seis semanas, lo que les obligará a luchar por recuperar la forma física a tiempo para enfrentarse al West Brom en Molineux el 20 de septiembre".

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De hecho, en Inglaterra se lamentan con la baja de estos dos importantes futbolistas del Wolverhampton, ya que "si ambos jugadores necesitan seis semanas para recuperarse, se perderán los próximos ocho partidos de los Wolves en todas las competiciones antes del parón internacional de septiembre y no podrán disputar partidos importantes contra el West Ham, el Birmingham y el Albion".

En cuanto al tipo de lesión que sufrió Yerson Mosquera, contaron que "recibió un golpe en el tobillo", en el primer partido de la temporada oficial en la Championship, ya que el elenco en el que milita el defensor central colombiano descendió de la Premier League y ahora lucha por volver a la máxima categoría.

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¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

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A falta de confirmación oficial por parte de la FCF, los siguientes encuentros de la 'tricolor' serían entre la última semana de septiembre y la primera semana de octubre, todos en Estados Unidos. Los rivales serían México, Paraguay y Perú, en en Baltimore, Nueva Jersey y Miami.

Yerson Mosquera, defensa colombiano.
Yerson Mosquera, defensa colombiano.
AFP.

Estos compromisos preparatorios le servirán a Néstor Lorenzo para encarar este nuevo camino de cara al Mundial 2030, para ver nuevos jugadores, jóvenes que vienen destacándose y esto sumarlo a la base que ya tiene en la Selección Colombia.

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