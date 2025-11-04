Quintero, Borja y Castaño, atentos; anuncio de River Plate en medio de su crisis deportiva

Stefano Di Carlo, hasta ahora secretario general de River Plate, asumió este lunes la Presidencia del club en reemplazo de Jorge Brito, tras el triunfo del oficialismo en unos comicios que se produjeron en medio de la profunda crisis futbolística que acecha al 'Millonario'.

Di Carlo, que contó con el apoyo de Brito durante la campaña y permanecerá en el cargo hasta 2029, se impuso en los comicios con el 61,77 % de los votos, en una elección que marcó un récord histórico de participación con más de 25.500 socios que se acercaron a votar.

En segundo lugar quedó Carlos Trillo, con el 16,22 %, tercero Luis Belli, con el 9,68 %, cuarto Daniel Kiper, con el 8,29 % y quinto el exárbitro Pablo Lunati, con el 4,04 %.

Di Carlo estará acompañado por Andrés Ballotta como vicepresidente primero, Ignacio Villarroel como vicepresidente segundo y Mariano Taratuty como vicepresidente tercero. El nuevo presidente, de solo 36 años, se formó en la escuela del club y es nieto y bisnieto de exdirectivos de la institución. En 2018, asumió como vicepresidente del entonces presidente Rodolfo D'Onofrio, cargo que ejerció hasta 2021, cuando asumió como secretario general y se puso al frente de la transformación digital del padrón de socios e impulsó proyectos de modernización de infraestructura, entre otras cuestiones.

"Sabemos que son muchos los desafíos. Esto es una continuidad, pero a la vez una nueva etapa, con desafíos y oportunidades nuevas", dijo Di Carlo durante su discurso de asunción, en el que respaldó al equipo y al entrenador, Marcelo Gallardo, pese al mal momento futbolístico del equipo.

"No nos tenemos que confundir por el momento. Porque quizás hoy estamos en un momento deportivo que es evidentemente no bueno. El hincha de River no está acostumbrado a este presente, no nos gusta, no nos representa desde el punto de vista de la manera de juego, pero son cuestiones que van de la mano de un proyecto y un plan, y esos planes y proyectos tienen momentos, y se sale adelante de esos momentos con un norte, un horizonte y un camino", añadió.

La asunción de Di Carlo se da horas después de una dura derrota de River este domingo como local ante Gimnasia y Esgrima por 0-1, un resultado que desencadenó duros insultos por parte de la afición contra los jugadores. El 'Millonario' ganó solo dos de los últimos 10 encuentros, en los que registró además siete derrotas, incluyendo caídas ante el brasileño Palmeiras e Independiente Rivadavia, que marcaron su eliminación de la Copa Libertadores y la Copa Argentina respectivamente. Los dirigidos por Gallardo marchan sextos en la Zona B del Torneo Clausura, y se mantienen por el momento en los puestos de clasificación a la próxima Copa Libertadores.