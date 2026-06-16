Increíble golazo de Kylian Mbappé para su doblete, en Francia vs. Senegal por el Mundial

En los minutos de adición del partido entre Francia vs. Senegal, Mbappé logró marcar su doblete del compromiso y sentenció así la victoria de los 'blues'.

Cuando transcurría el último minuto de la adición (90+6'), el jugador del Real Madrid recibió en solitario y desde media distancia no dudó en probar, y marcó así un verdadero golazo para sentenciar el triunfo ante Senegal, en el Mundial 2026.

Vea el gol acá:

¡PERO QUÉ PEDAZO DE GOL, KYLIAN!



Segundos después del descuento de Senegal, Mbappé recibió un pase de Olise lejos del área, pero se animó, pateó y le rompió el arco a Mendy para el 3-1. pic.twitter.com/nkHcQ6nwGY — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026