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Gol Caracol  / Increíble golazo de Kylian Mbappé para su doblete, en Francia vs. Senegal por el Mundial

Increíble golazo de Kylian Mbappé para su doblete, en Francia vs. Senegal por el Mundial

Mbappé firmó un doblete en el estreno de Francia en el Mundial, incluyendo un gol espectacular ante Senegal. Reviva la jugada aquí.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de jun, 2026
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Gol de Mbappé en Francia
Gol de Mbappé en Francia
AFP

En los minutos de adición del partido entre Francia vs. Senegal, Mbappé logró marcar su doblete del compromiso y sentenció así la victoria de los 'blues'.

Cuando transcurría el último minuto de la adición (90+6'), el jugador del Real Madrid recibió en solitario y desde media distancia no dudó en probar, y marcó así un verdadero golazo para sentenciar el triunfo ante Senegal, en el Mundial 2026.

Vea el gol acá:

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