Inglaterra le metió presión a Thomas Tuchel en el Mundial 2026; llamativa cláusula en su contrato

El contrato de Thomas Tuchel como seleccionador de Inglaterra en el Mundial 2026 incluye una cláusula de rendimiento, según confirmó este martes Mark Bullingham, director ejecutivo de la federación inglesa de fútbol (FA, por sus siglas en inglés).

El dirigente no quiso revelar los detalles concretos de dicha cláusula, pero aseguró que forma parte del acuerdo de renovación firmado este año y que vincula al técnico alemán con Inglaterra hasta la conclusión de la Eurocopa de 2028.

"Hay cláusulas de rendimiento en todos los contratos de la FA, pero no voy a entrar en detalles sobre cuáles son", explicó Bullingham durante una comparecencia ante los medios en Kansas City, donde Inglaterra prepara su debut en el Mundial de 2026. Tuchel, que asumió oficialmente el cargo el 1 de enero de 2025, tenía inicialmente contrato hasta el final de la presente Copa del Mundo.

Sin embargo, la FA decidió ampliar su vinculación por dos años más antes del inicio del torneo. La decisión generó críticas en algunos sectores, ya que el principal objetivo fijado al alemán cuando fue contratado era conquistar el Mundial y devolver a Inglaterra a lo más alto por primera vez desde 1966.



Thomas Tuchel, entrenador de la Selección de Inglaterra AFP

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Bullingham defendió la renovación y destacó que Tuchel es uno de los entrenadores más cotizados del panorama internacional "La realidad es que es un técnico de primer nivel y tendría ofertas de otros clubes o selecciones. No podemos esperar que alguien simplemente se quede esperando para ver qué ocurre. Está haciendo un gran trabajo y creímos que era el momento adecuado para asegurar su continuidad", señaló. Inglaterra iniciará este miércoles su participación en el Mundial de 2026 frente a Croacia en Arlington (Texas).

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¿Cundo es el primer partido de la Selección de Inglaterra?

El primer reto al cual se deberá de enfrentar el seleccionado ingles será esté miércoles 17 de junio ante la Selección de Croacia. Partido correspondiente al Grupo L, donde también se encuentran las selecciones de Ghana y Panamá.