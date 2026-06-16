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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Elogios para Falcao García por su presencia en el Mundial 2026; todo por no querer ser viral

Elogios para Falcao García por su presencia en el Mundial 2026; todo por no querer ser viral

Falcao García está estrenando su faceta como comentarista y un jugador mundialista con la Selección Colombia lo exaltó con una historia en redes sociales.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de jun, 2026
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Falcao García, delantero colombiano.
Falcao García, delantero colombiano.
Getty Images

Falcao García, todavía jugador de Millonarios (su contrato termina el 30 de junio), se encuentra debutando en una nueva faceta, esta vez cercana al fútbol, pero fuera de las canchas. El delantero es analista de un reconocido medio deportivo y para muchos ha sorprendido gratamente con sus comentarios, tanto así, que un mundialista con la Selección Colombia lo elogió en redes sociales.

Se trata de Matheus Uribe, mediocampista de Atlético Nacional, que jugó el Mundial de Rusia 2018 junto a García Zárate. "Siendo ejemplo siempre...Estás demostrando que para ser tendencia o volverte viral con un micrófono no tienes que denigrar a nadie, solo con educación, argumentos claros y respetando las opiniones de los demás, se puede hablar de fútbol. ADMIRACIÓN TOTAL CAPITÁN", fue el emotivo mensaje del jugador, quien además posteo una foto con 'El Tigre'.

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Historia de Matheus Uribe.
Historia de Matheus Uribe.
Historia de Matheus Uribe.

Uribe dejó en claro que Falcao ha estado claro en su análisis, sin la necesidad, de criticar a sus excompañeros y sobre todo dando cuenta de la experiencia que adquirió dentro de la cancha.

El samario hace parte de un largo listado de futbolistas que ahora trabajan con los medios durante la Copa del Mundo. Tal es el caso de Carlos 'El Pibe' Valderrama, Iván Ramiro Córdoba, Juan Pablo Ángel, entre otros.

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Cabe recordar, que, Falcao es el goleador histórico de la Selección Colombia con 36 goles en 105 partidos.

Los números de Matheus Uribe con la Selección Colombia
En total disputó 62 partidos, acumulando 3728 minutos en cancha. A nivel ofensivo registró 6 goles y 2 asistencias, además de recibir 9 tarjetas amarillas, sin expulsiones por doble amarilla ni tarjeta roja directa. Su participación se divide así: en partidos amistosos jugó 25 encuentros, marcó 3 goles, dio 2 asistencias, recibió 4 amarillas y sumó 1535 minutos. En Eliminatorias Sudamericanas disputó 22 partidos, anotó 3 goles, recibió 1 amarilla y acumuló 1308 minutos. En Copa América jugó 12 partidos, recibió 4 amarillas y alcanzó 703 minutos. Finalmente, en Copa del Mundo participó en 3 partidos y sumó 182 minutos.

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