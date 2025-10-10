Síguenos en::
Bolivia se ilusiona con la Copa del Mundo de 2026 tras vencer 1-0 a Jordania

El combinado del ‘altiplano’ se alista para el repechaje con la ilusión de volver a un Mundial tras más de tres décadas. Su siguiente reto será frente a Rusia.

Por: EFE
Actualizado: 10 de oct, 2025
@laverde_fbf/Instagram

