Insólito robo en el Mundial; le hurtaron material de entrenamiento a Selección Inglaterra

La Selección Inglaterra ha sufrido el robo de sus guayos reglamentarios y los balones de entrenamiento, antes incluso de llegar a su base de Kansas City para su primer entrenamiento en el Mundial 2026, según confirmó la 'Football Association', organismo regulador del fútbol inglés.

Acá los detalles de lo sucedido:

El combinado de los 'Tres Leones', que entrena el técnico alemán Thomas Tuchel, tenía previsto su primer entrenamiento en la tarde del sábado en el Swope Soccer Village de Kansas City, por lo que tendrá que apresurarse para adquirir nuevas botas.

La policía de Missouri (estado de Kansas City) ha confirmado por su parte que "investiga un posible robo de equipamiento del convoy de un equipo que había llegado a Kansas con artículos faltantes", y dijo que ha abierto una investigación.



La Selección Inglaterra alista su debut para el Mundial 2026. Foto: AFP

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Los ingleses tienen por delante todavía casi cinco días de entrenamientos antes de medirse el miércoles en su primer partido contra Croacia en Dallas. Posteriormente se enfrentará a Ghana (23 de junio) y a Panamá (27 de junio).

¿Qué día debuta la Selección Inglaterra en el Mundial 2026?

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El combinado inglés, que es liderado en la ofensiva por Harry Kane, hará su estreno en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá este miércoles 17 de junio frente a la Crocia de Luka Modric.

Dicho partido del grupo L se llevará a cabo en el Estadio de Dallas y tiene un horario establecido para Colombia de las 3:00 de la tarde.