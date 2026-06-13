Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Insólito robo en el Mundial; le hurtaron material de entrenamiento a Selección Inglaterra

Insólito robo en el Mundial; le hurtaron material de entrenamiento a Selección Inglaterra

Las estrellas de la Selección Inglaterra se vieron obligadas a buscar nuevo equipamiento para realizar la práctica de este sábado. ¡Acá le contamos más detalles de lo sucedido!

Por: EFE
Actualizado: 13 de jun, 2026
Comparta en:
Selección Inglaterra en una de las sesiones de entrenamiento de cara a su debut en el Mundial 2026.
Selección Inglaterra en una de las sesiones de entrenamiento de cara a su debut en el Mundial 2026.
Foto: AFP

La Selección Inglaterra ha sufrido el robo de sus guayos reglamentarios y los balones de entrenamiento, antes incluso de llegar a su base de Kansas City para su primer entrenamiento en el Mundial 2026, según confirmó la 'Football Association', organismo regulador del fútbol inglés.

Acá los detalles de lo sucedido:

El combinado de los 'Tres Leones', que entrena el técnico alemán Thomas Tuchel, tenía previsto su primer entrenamiento en la tarde del sábado en el Swope Soccer Village de Kansas City, por lo que tendrá que apresurarse para adquirir nuevas botas.

Selección de Brasil
Gol Caracol

Recado para la Selección Brasil antes de su debut en el Mundial 2026; "que jueguen con el alma"

Selección Irán en uno de los entrenamientos previo a su debut del Mundial 2026.
Gol Caracol

Hallazgo macabro en Tijuana: encuentran cadáver frente a concentración de Selección Irán

La policía de Missouri (estado de Kansas City) ha confirmado por su parte que "investiga un posible robo de equipamiento del convoy de un equipo que había llegado a Kansas con artículos faltantes", y dijo que ha abierto una investigación.

La Selección Inglaterra alista su debut para el Mundial 2026.
La Selección Inglaterra alista su debut para el Mundial 2026.
Foto: AFP

Publicidad

Los ingleses tienen por delante todavía casi cinco días de entrenamientos antes de medirse el miércoles en su primer partido contra Croacia en Dallas. Posteriormente se enfrentará a Ghana (23 de junio) y a Panamá (27 de junio).

¿Qué día debuta la Selección Inglaterra en el Mundial 2026?

Publicidad

El combinado inglés, que es liderado en la ofensiva por Harry Kane, hará su estreno en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá este miércoles 17 de junio frente a la Crocia de Luka Modric.

Dicho partido del grupo L se llevará a cabo en el Estadio de Dallas y tiene un horario establecido para Colombia de las 3:00 de la tarde.

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Selección Inglaterra

Mundial 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad