Hallazgo macabro en Tijuana: encuentran cadáver frente a concentración de Selección Irán

Un cadáver en estado de descomposición fue hallado en el maletero de un carro estacionado frente al estadio en México donde entrena la Selección Irán durante el Mundial 2026, constató 'AFP' este viernes.

El vehículo, una camioneta Toyota gris, estaba en el estacionamiento de un supermercado frente al estadio Caliente de Tijuana, que el combinado persa usa a diario y que está próximo a su hotel.

El 'Team Melli' se vio forzado a última hora a instalarse en México, y no en Estados Unidos, donde estaba previsto inicialmente, como consecuencia de la guerra que mantiene enfrentadas a Washington y Teherán.



Al abrir el automotor este viernes, la policía enfrentó un fuerte hedor putrefacto. Efectivos, protegidos con trajes de seguridad, inspeccionaron el cuerpo en el lugar antes de retirarlo.

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La Fiscalía de Tijuana informó a la 'AFP' que una patrulla descubrió el carro, y al inspeccionarlo "constató en la parte trasera de la cajuela una persona envuelta en una bolsa negra, con huella de violencia".

Selección Irán en uno de los entrenamientos previo a su debut del Mundial 2026.

El despacho acotó que el vehículo estaba estacionado en el lugar desde el miércoles.

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Tijuana es considerada una de las ciudades más peligrosas del país, con más de 1.200 homicidios en 2025, según las estadísticas oficiales.

Un convoy de la Guardia Nacional fuertemente armado escolta al autobús que transporta a la selección de Irán del hotel al estadio y viceversa, un recorrido que toma un minuto.

Este viernes, el equipo de la Selección Irán salió del estadio poco después de que las autoridades retiraran el cadáver.

El equipo no respondió a la 'AFP' si reforzarán la seguridad después de este incidente.

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¿Cuándo debuta el 'Team Melli en el Mundial 2026?

Irán debuta este lunes 15 de junio en la Copa del Mundo jugando contra Bélgica en el estadio de Los Ángeles, en partido de la primera fecha del Grupo G, que completan Egipto y Nueva Zelanda.

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El juego del estreno del 'Team Melli' en la cita orbital en tierras norteamericanas tiene un horario establecido de las 8:00 de la noche, en Colombia.