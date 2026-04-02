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Gol Caracol  / Inter Miami y Lionel Messi entrenaron por primera vez en su nuevo estadio: en dos días lo inauguran

Inter Miami y Lionel Messi entrenaron por primera vez en su nuevo estadio: en dos días lo inauguran

Este jueves se dio una novedad sobre el Nu Stadium, el nuevo escenario deportivo del Inter Miami, que ya tuvo al astro argentino Lionel Messi entrenando en su cancha. Día histórico.

Por: EFE
Actualizado: 2 de abr, 2026
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Nu Stadium Inter Miami
Nu Stadium Inter Miami, la nueva casa de Lionel Messi - Foto:
Inter Miami Oficial

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