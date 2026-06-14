Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Japón estuvo cerca del primer gol frente a Países Bajos, por el Mundial 2026

Japón estuvo cerca del primer gol frente a Países Bajos, por el Mundial 2026

El cuadro 'nipón' tuvo una opción clara, cerca al área de los europeos, que se llevaron tremendo susto, antes de terminar la primera mitad del encuentro.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de jun, 2026
Comparta en:
Keito Nakamura, en duelo contra Países Bajos, por el Mundial 2026.
Keito Nakamura, en duelo contra Países Bajos, por el Mundial 2026.
Foto: AFP.

Con el pasar de los minutos, la Selección de Japón se fue tomando confianza en el terreno de juego; tanto, que finalizando la primera mitad, los 'nipones' terminaron mejor.

Y una de esas jugadas con la que se pudieron ir arriba del marcador, antes del entretiempo; pasó por los pies de Keito Nakamura, quien sacó un remate cerca al área rival.

Alemania vs Curazao en Mundial
Gol Caracol

Tras el 7-1 de Alemania a Curazao: “es un resultado abultado, pero no una vergüenza”

Fabio Cannavaro, director técnico de Uzbekistán.
Gol Caracol

Fabio Cannavaro; el cerebro detrás del histórico debut de Uzbekistán, rival de Colombia en Mundial

No obstante, la pelota pasó muy cerca del arco y al final Japón no pudo concretar dicha jugada ofensiva.

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Selección Japón

Selección de Países Bajos

Mundial 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad