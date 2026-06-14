Japón estuvo cerca del primer gol frente a Países Bajos, por el Mundial 2026

Con el pasar de los minutos, la Selección de Japón se fue tomando confianza en el terreno de juego; tanto, que finalizando la primera mitad, los 'nipones' terminaron mejor.

Y una de esas jugadas con la que se pudieron ir arriba del marcador, antes del entretiempo; pasó por los pies de Keito Nakamura, quien sacó un remate cerca al área rival.

No obstante, la pelota pasó muy cerca del arco y al final Japón no pudo concretar dicha jugada ofensiva.