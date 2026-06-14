Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Tras el 7-1 de Alemania a Curazao: “es un resultado abultado, pero no una vergüenza”

Tras el 7-1 de Alemania a Curazao: “es un resultado abultado, pero no una vergüenza”

El seleccionador de Curazao, Dick Advocaat, no se dejó abatir tras la dura goleada en su debut en el Mundial 2026 ante una poderosa selección como Alemania.

Por: EFE
Actualizado: 14 de jun, 2026
Comparta en:
Alemania vs Curazao en Mundial
Alemania vs Curazao en Mundial
AFP

El seleccionador de Curazao, Dick Advocaat, restó importancia a la goleada 7-1 sufrida ante Alemania este domingo en el debut histórico de la isla caribeña en una Copa del Mundo y afirmó que "no es una vergüenza" perder por ese marcador frente a un rival de ese nivel.

Encajar un resultado así "no es una vergüenza contra un equipo como ése. Ese equipo vale 850 millones y Curazao, 25", declaró el técnico neerlandés en rueda de prensa tras el encuentro en Houston que abrió la actividad en el Grupo E.

Camilo Vargas con la Selección Colombia
Selección Colombia

Camilo Vargas "trabaja en CASA" con la Selección Colombia, a solo días del debut en el Mundial

Alemania se impuso a Curazao en su debut en el Mundial 2026.
Gol Caracol

Cuál es la mayor goleada en la historia de los mundiales, tras Alemania 7-1 Curazao

La selección de las Antillas Neerlandesas esperaba incomodar más a Alemania, pero no logró poner en práctica su plan de juego. "No funcionó, ellos fueron simplemente demasiado fuertes y nosotros además les regalamos algunos goles fáciles", admitió Advocaat.

El entrenador, de 78 años, reconoció la contundencia del marcador, aunque se mostró confiado en la reacción de sus jugadores.

"Un 7-1 es obviamente un marcador abultado. Tenemos que asegurarnos de que nadie baje demasiado la cabeza, de que no se queden atrapados en un estado de ánimo negativo. Pero no me preocupa demasiado eso", señaló.

Publicidad

Selección de fútbol de Curazao
Selección de fútbol de Curazao
AFP

Pese a la derrota, Advocaat destacó el ambiente generado por los aficionados de Curazao en las gradas. "La alegría de la gente fue fantástica", afirmó el veterano seleccionador.

Publicidad

"Ya es extraordinario lo que hemos hecho para clasificarnos. Y tenemos que ser conscientes de ello. Que simplemente hagamos un buen torneo", añadió.

El técnico insistió en que la participación en la Copa del Mundo ya representa un logro importante para Curazao.

"Aunque no consigamos una sorpresa, igual estaremos felices de haber participado en el mayor evento del mundo", concluyó.
La primera fecha de la llave se completará más tarde con el duelo entre Ecuador y Costa de Marfil en Filadelfia.

Julian Nagelsmann, seleccionador de Alemania.
Gol Caracol

DT de Alemania destacó la valentía de Curazao; "jugaron mejor de lo que la gente esperaba"

Zion Suzuki, arquero de la Selección de Japón.
Gol Caracol

Zion Suzuki evitó golazo de Países Bajos vs. Japón, en el Mundial 2026

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Selección Alemania

Selección Curazao

Mundial 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad