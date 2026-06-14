Tras el 7-1 de Alemania a Curazao: “es un resultado abultado, pero no una vergüenza”

El seleccionador de Curazao, Dick Advocaat, restó importancia a la goleada 7-1 sufrida ante Alemania este domingo en el debut histórico de la isla caribeña en una Copa del Mundo y afirmó que "no es una vergüenza" perder por ese marcador frente a un rival de ese nivel.

Encajar un resultado así "no es una vergüenza contra un equipo como ése. Ese equipo vale 850 millones y Curazao, 25", declaró el técnico neerlandés en rueda de prensa tras el encuentro en Houston que abrió la actividad en el Grupo E.

La selección de las Antillas Neerlandesas esperaba incomodar más a Alemania, pero no logró poner en práctica su plan de juego. "No funcionó, ellos fueron simplemente demasiado fuertes y nosotros además les regalamos algunos goles fáciles", admitió Advocaat.

El entrenador, de 78 años, reconoció la contundencia del marcador, aunque se mostró confiado en la reacción de sus jugadores.



"Un 7-1 es obviamente un marcador abultado. Tenemos que asegurarnos de que nadie baje demasiado la cabeza, de que no se queden atrapados en un estado de ánimo negativo. Pero no me preocupa demasiado eso", señaló.

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Selección de fútbol de Curazao AFP

Pese a la derrota, Advocaat destacó el ambiente generado por los aficionados de Curazao en las gradas. "La alegría de la gente fue fantástica", afirmó el veterano seleccionador.

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"Ya es extraordinario lo que hemos hecho para clasificarnos. Y tenemos que ser conscientes de ello. Que simplemente hagamos un buen torneo", añadió.

El técnico insistió en que la participación en la Copa del Mundo ya representa un logro importante para Curazao.

"Aunque no consigamos una sorpresa, igual estaremos felices de haber participado en el mayor evento del mundo", concluyó.

La primera fecha de la llave se completará más tarde con el duelo entre Ecuador y Costa de Marfil en Filadelfia.