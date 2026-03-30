Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Noticias sobre Lionel Messi antes de Argentina vs Zambia; Scaloni confirmó que estará de titular

Noticias sobre Lionel Messi antes de Argentina vs Zambia; Scaloni confirmó que estará de titular

Lionel Messi está listo para la acción. El actual campeón del mundo estará desde el arranque para ser pieza clave en el próximo encuentro de fogueo de su selección ante Zambia previo al Mundial 2026.

Por: EFE
Actualizado: 30 de mar, 2026
Comparta en:
Lionel Messi, jugador de la Selección Argentina
Lionel Messi, jugador de la Selección Argentina
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad