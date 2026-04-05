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Gol Caracol  / Jordan Barrera y Jhoan Hernández, atentos a decisión de Botafogo; millonaria demanda

Jordan Barrera y Jhoan Hernández, atentos a decisión de Botafogo; millonaria demanda

A través de un comunicado, donde revelan detalles, incluida la cifra de dinero, Botafogo explicó las razones que llevó a tomar esta medida que le da la vuelta al mundo.

Por: AFP
Actualizado: 5 de abr, 2026
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Jordan Barrera, mediocampista colombiano de Botafogo, en un partido del Brasileirao
Jordan Barrera, mediocampista colombiano de Botafogo, en un partido del Brasileirao
Getty Images

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