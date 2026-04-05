Jordan Barrera y Jhoan Hernández, atentos a decisión de Botafogo; millonaria demanda

El club brasileño Botafogo anunció que inició un proceso judicial contra el francés Olympique de Lyon por una deuda equivalente a 144 millones de dólares.

El equipo de Rio de Janeiro alega que el monto corresponde a varios prestamos dados al Lyon cuando ambos clubes estaban bajo control del magnate estadounidense John Textor, que aún es dueño del club brasileño.

"El Botafogo presentó demandas contra el Olympique Lyonnais en la justicia, debido a deudas que superan los 745 millones de reales", informó el equipo en X.

Botafogo afirma que hizo "sucesivas aportaciones financieras" al Lyon "con la clara expectativa de reembolso en condiciones previamente establecidas".



"El incumplimiento generó impactos directos en la operación del Botafogo (...) el club fue incluso objeto de la aplicación de un 'transferban' (imposibilidad de fichar) por parte de la FIFA a finales de 2025", reclamó el Fogão.

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El Botafogo no indicó ante qué corte inició los procesos.

Textor controló a ambos equipos cuando estaba al frente de la transnacional de clubes Eagle Football Holdings. La empresa proponía un flujo de caja "compartido" entre sus equipos.

Jordan Barrera, mediocampista colombiano del Botafogo, en un partido de Copa Libertadores 2026 AFP

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Ese modelo contribuyó a conquistas históricas del Botafogo, como la Conmebol Libertadores y el Campeonato Brasileño de 2024. También llevó al Lyon de la parte baja del campeonato francés a clasificar a la Europa League en 2024, agrega el mensaje del club brasileño.

Eagle entró en crisis por deudas del equipo francés que estuvieron a punto de costarle un descenso administrativo.

Textor, criticado por su gestión financiera, perdió el control operativo del Lyon en junio de 2025 en favor de Ares, el fondo que le prestó 425 millones de euros para comprarlo en 2022. Sería destituido, posteriormente, de su cargo como director de Eagle.

El norteamericano, sin embargo, sigue al frente del Botafogo por una decisión judicial en Brasil que congeló las acciones del club.

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Según el Botafogo, el Lyon también debe 12 millones de euros (13,8 millones de dólares) al Molenbeek belga, otro equipo del grupo Eagle.