Síguenos en:
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA VS. ECUADOR, EN VIVO
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Desde México enviaron un mensaje a quienes jugarán allí en el Mundial 2026; Colombia, pendiente

Desde México enviaron un mensaje a quienes jugarán allí en el Mundial 2026; Colombia, pendiente

Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey serán sede de varios partidos del Mundial 2026 y, en medio de cierta incertidumbre por la seguridad, se pronunciaron.

Por: EFE
Actualizado: 5 de abr, 2026
Comparta en:
Luis Díaz, delantero de la Selección Colombia, estará en el Mundial 2026
Luis Díaz, delantero de la Selección Colombia, estará en el Mundial 2026
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad