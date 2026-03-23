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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jordan Barrera y Jhoan Hernández recibieron sorpresiva noticia en Botafogo

Jordan Barrera y Jhoan Hernández recibieron sorpresiva noticia en Botafogo

Pese a la victoria 2-1 sobre RB Bragantino por la fecha 8 del Brasileirao, Botafogo tomó una drástica decisión. Jordan Barrera y Jhoan Hernández, atentos.

Por: EFE
Actualizado: 23 de mar, 2026
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Jordan Barrera, colombiano del Botafogo.
Jordan Barrera, colombiano del Botafogo.
Getty Images.

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