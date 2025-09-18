Síguenos en::
Tendencias:
GOLAZO DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / José Mourinho se le agrandó a Fenerbahce y a Jhon Durán; "no eran de mi nivel"

José Mourinho se le agrandó a Fenerbahce y a Jhon Durán; "no eran de mi nivel"

En la presentación de José Mourinho como nuevo técnico del Benfica, el entrenador tuvo tiempo para recordar a su antiguo equipo, Fenerbahce, pero de mala manera. ¡Vea lo que dijo!

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 18 de sept, 2025
Comparta en:
José Mourinho, en su presentación como nuevo técnico de Benfica
José Mourinho, en su presentación como nuevo técnico de Benfica
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad