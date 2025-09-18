José Mourinho se le agrandó a Fenerbahce y a Jhon Durán; "no eran de mi nivel"

José Mourinho ya oficia como nuevo técnico del Benfica. El entrenador portugués, que había salido hace algunos días del Fenerbahce, rápidamente fue contratado por las 'águilas' tras la salida del entrenador Bruno Lage, el pasado martes luego de la derrota 2-3 contra el Qarabag por la Champions League.

Este jueves, Mourinho fue presentado frente a los medios de comunicación y dejó algunas frases muy interesantes sobre su anterior trabajo. "Cometí un error al ir al Fenerbahçe; no era mi nivel cultural, no era mi nivel futbolístico, no lo era. Obviamente, lo di todo hasta el último día. Obviamente, tuve que lamentarme, como lo está haciendo Bruno (Lage) ahora, porque a nadie le gusta irse, pero entrenar al Benfica es volver a mi nivel, y mi nivel es entrenar a los clubes más grandes del mundo."

Más adelante, le preguntaron por si jugaría con tres o cuatro jugadores en la parte defensiva, y 'the special one' aprovechó la ocasión para dejarle otra perla al equipo del colombiano Jhon Durán. "En mi anterior club, las cosas eran fáciles. Quería jugar con cuatro, pero el club fichó a cinco jugadores al día siguiente de mi marcha. Mientras estuve allí, era imposible jugar con cuatro defensas cuando el equipo tenía siete centrales y solo un extremo. Me adapto muy bien a lo que hay disponible." El DT de 62 años tuvo una salida turbulenta del Fenerbahce, por lo cual usó la rueda de prensa con su nuevo club para demostrar su enojo por su despido.

Pasando a otro tema, 'Mou' solo tuvo palabras de elogio para su nuevo club, el Benfica. "Soy el entrenador de uno de los clubes más grandes del mundo. Quiero concentrarme en esta misión, centrarme —no diría que es difícil, pero sí en este placer, desde la perspectiva del trabajo de un entrenador— en algo realmente emocionante. Han pasado 25 años, pero no estoy aquí para celebrar mi carrera. Han sido 25 años en los que he tenido la oportunidad de trabajar para los clubes más grandes del mundo. Y para concluir este discurso, como representante de este club, quisiera decir que ningún otro club grande que he tenido la oportunidad de entrenar me ha hecho sentir más honrado, responsable o motivado que ser entrenador del Benfica."

Además, el nuevo técnico del colombiano Richard Ríos habló de la forma como piensa jugar. "Con el balón, tenemos que atacar con 11 hombres y mantener el equilibrio. Sin el balón, tenemos que defender con 11 hombres y atacar con fuerza. El Benfica, en los últimos partidos, no ha atacado mucho."



¿Cuándo sería el debut de José Mourinho con el Benfica?

José Mourinho debutará al mando del Benfica el próximo sábado a las 12:00 p.m. (hora de Colombia), visitando al AVS en la jornada seis de la liga portuguesa. Habrá que estar pendiente a si Richard Ríos cuenta con la confianza de su nuevo entrenador y es titular, o si deberá esperar su oportunidad en el banco de suplentes.