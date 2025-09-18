Balón de Oro 2025 entregará 13 premios y Colombia es aspirante; acá, todas las categorías

El Balón de Oro 2025 se entregará en el teatro Chatelet de París, Francia, el próximo lunes 22 de septiembre en ceremonia organizada por la revista deportiva France Football a la que generalmente van las máximas estrellas de este deporte.

Sin embargo, para esta oportunidad se anuncia la posible inasistencia de la delegación del Real Madrid de España por segundo año consecutivo como protesta a no tener al máximo ganador de la gala, pese a que el elenco ‘merengue’ cuenta con numerosas nominaciones en las diferentes categorías.

Pese a ello, el certamen tiene previsto galardonar a los mejores futbolistas de cada rama, a los mejores entrenadores, a los mejores guardametas, a los mejores clubes, a los goleadores de la temporada, a los juveniles más destacados y al compromiso social o humanitario.

Es así como el nombre de Colombia aparece presente con la vallecaucano Linda Caicedo, delantera del Real Madrid, nominada al Trofeo Kopa como jugadora joven más destacada de la temporada.

Sin embargo, su presencia en la ceremonia estaría en duda si finalmente se llega a confirmar la ausencia de su equipo en el evento, algo que ha venido siendo objeto de negociaciones entre France Football y ese club, diálogos que no habían llegado a un acuerdo.

El elenco de Madrid estaría inconforme porque en 2024 el máximo premio no fue para su atacante brasileño Vinícius Jr. y porque en esta oportunidad no estaría ni en el podio su nueva estrella, el atacante francés Kylian Mbappé, que ya estaría descartado para luchar por uno de los 3 primeros lugares, posiciones para la que los favoritos son el francés Ousmane Dembelé (PSG), el español Lamine Yamal (Barcelona) y el brasileño Raphinha (Barcelona).



Categorías del Balón de Oro 2025

Acá, todas las premiaciones de la ceremonia:

- Balón de Oro masculino, masculino (nominados) y femenino.

- Trofeo Kopa, masculino y femenino a mejor futbolista joven.

- Trofeo Yashin, masculino y femenino a mejor guardameta.

- Trofeo Cruyff a mejor DT de equipo masculino y de equipo femenino.

- Mejor club, masculino y femenino.

- Trofeo Gerd Müller a goleador y goleadora del año.

- Premio Sócrates por el compromiso social o humanitario.



Linda Caicedo, nominada en Balón de Oro 2025

La delantera colombiana del Real Madrid de España es aspirante al Trofeo Kopa a mejor jugadora joven de la temporada, categoría en la estas son las nominadas:

- Michelle Agyemang (ING - Arsenal, ING)

- Linda Caicedo (COL - Real Madrid, ESP)

- Wieke Kaptein (NED, Chelsea, ING)

- Victoria 'Vicky' López (ESP - Barcelona, ESP)

- Claudia Martínez (PAR - Olimpia, PAR)

