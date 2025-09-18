Síguenos en::
Gol Caracol  / Balón de Oro 2025 entregará 13 premios y Colombia es aspirante; acá, todas las categorías

Balón de Oro 2025 entregará 13 premios y Colombia es aspirante; acá, todas las categorías

La ceremonia que reconoce al mejor futbolista de la temporada en cada rama también exaltará a los más destacados de otras categorías en las que hay presencia ‘cafetera’.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 18 de sept, 2025
El Balón de Oro 2025 premiará 13 categorías.
Foto: @@ballondorofficial.

