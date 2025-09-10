Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
LUIS JAVIER SUÁREZ
EGAN BERNAL
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote seccion ciclismo 2024 DK
Gol Caracol  / Ciclismo  / Ciclistas en la Vuelta a España no aguantan más: "Si siguen las protestas, dejamos de correr"

Ciclistas en la Vuelta a España no aguantan más: "Si siguen las protestas, dejamos de correr"

El pelotón de la 'ronda ibérica' ha estado en riesgo durante varias jornadas por cuenta de las manifestaciones en contra del equipo Israel Premier Tech.

Por: Caracol Sports
Actualizado: septiembre 10, 2025 09:24 a. m.
Comparta en:
Protestas en la Vuelta a España 2025.
Protestas en la Vuelta a España 2025.
AFP.