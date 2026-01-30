Inter Miami, liderado por Lionel Messi, llega a Colombia para enfrentar su segundo partido de pretemporada en Sudamérica y lo hará contra Atlético Nacional, este sábado 31 de enero, en el Atanasio Girardot.

Incluso, por este vibrante duelo frente al 'crack' argentino, el partido que tenía el 'verdolaga' agendado por la tercera jornada de la Liga BetPlay I-2026 frente a Junior de Barranquilla, tuvo que ser aplazado. Lo cierto es que los hinchas en la capital de Antioquia están a la expecttaiva por la posibilidad de poder ver de cerca el talento del '10' y de las otras estrellas del elenco de la Major League Soccer (MLS).

El denominado 'Partido de la Historia' ha acaparado la atención de los medios en nuestro país, al punto que los fanáticos se preguntan si aún quedan entradas disponibles y en dónde las podrán adquirir. Acá le contamos todos los detalles.

Inter Miami y Atlético Nacional se enfrentarán este sábado, por duelo de fogueo. Foto: X de Nacional.

Nacional vs. Inter Miami, con Messi en Medellín: precios de las boletas y dónde comprarlas

Hay que empezar diciendo que desde el pasado mes de diciembre la boletería para este encuentro fue puesta a disposición del público y los costos varían de acuerdo a la tribuna y dependiendo si el comprador es abonado del 'verdolaga' o no. Igualmente, los precios de las mismas no incluyen IVA, por lo que el monto total puede incrementarse.



Hay unas tribunas que ya están agotadas. La boletería la podrán comprar en la página Tribuna verde.com



Tribuna Público general Abonados Atlético Nacional Tribuna Somos 2 (Norte y Sur Baja, venta en pares) $250.000 (AGOTADA) $225.000 (AGOTADA) Norte Alta $500.000 $450.000 Sur Alta $500.000 $450.000 Oriental Baja $840.000 $756.000 Oriental Alta $960.000 $864.000 Occidental Baja $1.090.000 $981.000 Occidental Alta $1.290.000 $1.161.000

Para aquellas fanáticos que quieran tener una experiencia a otro nivel, está la de Platino Access, que incluye una boleta en la localidad occidental alta, sector 12, filas de la H hasta la U. Esta entrada igualmente brinda al comprador una experiencia en camerino y una lugar para una 'after party' en un sitio de moda de la ciudad de Medellín. El precio para esta es de $2.600.000 antes de IVA y servicios.

¿A qué hora es el partido y dónde verlo EN VIVO por TV?

El balón rodará en el Atanasio Girardot a partir de las 5:00 de la tarde, de este sábado 31 enero, y los fanáticos que no puedan ir al escenario de la capital de Antioquia lo podrán seguir EN VIVO por Win. Además, en este portal: www.golcaracol.com encontrará un minuto a minuto del juego, los golazos, virales, reacciones y más.