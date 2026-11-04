El palmarés de David Ospina, tras retirarse del fútbol a los 38 años

El guardameta internacional colombiano David Ospina anunció su retiro del fútbol a los 38 años, luego de defender el arco de la selección cafetera durante más de una década y de jugar en Italia, Francia, Inglaterra y Arabia Saudita.

Ospina desarrolló una extensa carrera internacional que lo llevó al Niza de Francia, Arsenal de Inglaterra, Nápoles de Italia y Al-Nassr de Arabia Saudita.

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Con la selección colombiana debutó en 2007, jugó tres Mundiales y cerró su ciclo internacional como uno de los futbolistas con más partidos en la historia del combinado nacional con 131 partidos.

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"Es difícil decir adiós", expresó el martes Ospina en un video publicado en Instagram, en el que agradeció a los aficionados, a su familia y a sus compañeros de carrera.



Ospina se formó en Atlético Nacional de Colombia, donde debutó como profesional en 2005.

"Gracias a mi profesión he visto que desde la soledad del arco se crece distinto. Se ven diferente el partido y la vida", añadió.

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Defendió el arco en los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y fue alternativa durante el de Norteamérica de este año. Además de participar en cinco eliminatorias mundialistas y cinco ediciones de la Copa América.

Tras el anuncio, varias figuras del fútbol colombiano le rindieron homenaje.

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James Rodríguez lo calificó como "el número 1" y destacó una trayectoria "ejemplar".

"Ha sido un hermoso viaje. El niño que fui sabrá guiarme", concluyó Ospina.

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El palmarés de David Ospina

Su historia comenzó a escribirse con Atlético Nacional, donde conquistó múltiples títulos de la Categoría Primera A (Apertura 2005, Apertura y Finalización 2007, y el Clausura 2024), además de sumar a su vitrina nacional la Copa Colombia y la Superliga de Colombia en su etapa de consolidación y regreso al club verdolaga.

En su paso por el fútbol europeo, el antioqueño dejó una huella imborrable. Con el Arsenal F.C. de Inglaterra se consagró campeón en repetidas ocasiones de la tradicional FA Cup y de la Community Shield. Posteriormente, en su etapa en el fútbol italiano con el S.S.C. Napoli, alzó la Copa Italia en la temporada 2019-2020 tras vencer a la Juventus en una memorable tanda de penales. Fuera del continente europeo, también sumó un título internacional de peso al ganar el Campeonato de Clubes Árabes vistiendo los colores del Al-Nasr F.C..

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Finalmente, su jerarquía se extendió a la camiseta tricolor desde sus inicios, logrando colgarse la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos con la selección sub-17 y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe con la sub-21, coronando una trayectoria inolvidable bajo los tres palos.