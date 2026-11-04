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Gol Caracol  / La clase de Jude Bellingham; golazo de taco en Real Madrid contra AEK Atenas, por Champions League

La clase de Jude Bellingham; golazo de taco en Real Madrid contra AEK Atenas, por Champions League

El mediocampista inglés Jude Bellingham igualó en el primer tiempo este miércoles el partido del Real Madrid, en territorio griego, con una definición espectacular de taco, y de primera.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 4 de nov, 2026
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Jude Bellingham Real Madrid
Jude Bellingham con el Real Madrid
AFP

El inglés Jude Bellingham, con su titularidad en la visita del Real Madrid al AEK de Atenas, se convirtió en el jugador más joven de la historia en alcanzar los 60 partidos disputados en la Liga de Campeones, con tan solo 23 años y 128 días. Además, este miércoles también fue noticia por el golazo de anotó en suelo griego.

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El anterior récord estaba en posesión del también jugador del Real Madrid Iker Casillas. El guardameta madrileño llegó a esa cifra con 23 años y 167 días, cerca de 40 días mayor que Bellingham.

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Al minuto 32, tras un buen pase de Marc Cucurella, el mediocampista inglés apareció dentro del área, y con un recurso técnico como el del taco, para poner el 1-1 parcial contra el AEK Atenas.

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Acá el golazo de Jude Bellingham en Real Madrid vs AEK Atenas, por Champions League:

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