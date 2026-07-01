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Gol Caracol  / Jude Bellingham volvió a lamentarse tras la atajada de Lionel Mpasi en RD Congo vs. Inglaterra

Jude Bellingham volvió a lamentarse tras la atajada de Lionel Mpasi en RD Congo vs. Inglaterra

El '10' de la Selección Inglaterra tuvo otra oportunidad clara de gol, pero nuevamente se estrelló con la muralla de RD Congo: Lionel Mpasi. Vea la jugada acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de jul, 2026
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Jude Bellingham con Ingalterra
Jude Bellingham con Ingalterra
AFP

Al primer minuto de adición antes de terminar la primera parte, Jude Bellingham volvió a tener otra oportunidad clara de gol para Inglaterra y el arquero Lionel Mpasi, reapareció vistiéndose de héroe bajo los tres palos.

Sobre el (45+1'), el extremo Noni Madueke volvió a centrar la pelota con destino al '10' del Real Madrid, que gracias a su altura ganó entre los dos centrales y cabeceó de gran manera. Sin embargo, la pelota fue interceptada por el guardameta africano que con mano derecha se estiró y mandó el balón al costado.

Vea la jugada acá:

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