Jude Bellingham volvió a lamentarse tras la atajada de Lionel Mpasi en RD Congo vs. Inglaterra

Al primer minuto de adición antes de terminar la primera parte, Jude Bellingham volvió a tener otra oportunidad clara de gol para Inglaterra y el arquero Lionel Mpasi, reapareció vistiéndose de héroe bajo los tres palos.

Sobre el (45+1'), el extremo Noni Madueke volvió a centrar la pelota con destino al '10' del Real Madrid, que gracias a su altura ganó entre los dos centrales y cabeceó de gran manera. Sin embargo, la pelota fue interceptada por el guardameta africano que con mano derecha se estiró y mandó el balón al costado.

Vea la jugada acá: