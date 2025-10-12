Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Jugador de la Selección de México quiso hablar, pero sus compañeros lo apartaron de la prensa

Jugador de la Selección de México quiso hablar, pero sus compañeros lo apartaron de la prensa

La Selección de México quedó eliminada del Mundial Sub-20 por la derrota 2-0 con Argentina en cuartos de final. Los jugadores salieron dolidos y no querían charlar con los medios.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de oct, 2025
Comparta en:
César Garza, jugador de la Selección de México fue el único que quiso hablar con la prensa.
César Garza, jugador de la Selección de México fue el único que quiso hablar con la prensa.
Pantallazo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad