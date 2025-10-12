Jugador de la Selección de México quiso hablar, pero sus compañeros lo apartaron de la prensa

En el Mundial Sub-20 de Chile se vivió un momento tenso e insólito después de que se diera el pitazo final. Argentina se impuso 2-0 sobre México y se clasificó para las semifinales, dejando muy dolidos a los jugadores del combinado 'manito'. En la zona mixta del estadio Julio Martínez Prádanos, un futbolista quiso hablar con la prensa, pero sus propios compañeros se lo impidieron.

Se trata de César Garza, mediocampista de México que fue titular y amonestado durante los 90 minutos del encuentro. El jugador de 20 años se detuvo y empezó a analizar el partido cuando de repente aparecieron dos compañeros y se lo llevan a la fuerza mientras hablaba.

Garza apenas hizo una cara de sorpresa y se marchó junto a ellos. Como era de esperarse, este suceso ha dado de que halar en las redes sociales, especialmente por parte de los medios y los aficionados mexicanos.

Así fue la victoria de Argentina sobre México en el Mundial Sub-20

La joven Albicelete se adelantó con la primera oportunidad de gol. Gianluca Prestianni filtró un pase preciso a Valentino Acuña, y aunque su disparo fue desviado, Maher Carrizo estaba allí para aprovechar el rebote.



Mateo Silvetti sustituyó al máximo goleador Alejo Sarco al descanso y rápidamente se hizo notar. Su compañero suplente, Juan Villalba, se desprendió de la defensa y envió un pase preciso al ágil delantero, quien demostró una compostura excepcional para rematar con la pelota superando a Emmanuel Ochoa.

Los mexicanos deberían haber recortado distancias en los últimos diez minutos cuando César Garza robó el balón a Tobías Ramírez dentro del área, pero Tahiel Jiménez disparó directo a Santino Barbi. Cualquier esperanza de remontada se esfumó enseguida, ya que tanto Diego Ochoa como Jiménez fueron expulsados tras sendos incidentes sin balón.

Ahora, Argentina se enfrentará en las semifinales a Colombia, el próximo miércoles 15 de octubre, a las seis de la tarde.