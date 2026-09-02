Partidos EN VIVO HOY 2 de septiembre del 2026: horarios y programación por TV

Este miércoles, el calendario futbolero trae atractivos compromisos, que incluye el clásico bogotano entre Santa Fe vs. Millonarios, un duelo adelantado de la jornada 16 de la Liga BetPlay II-2026. Además, en el balompié de Europa hay buenos compromisos y sigue la actividad en los cuadrangulares semifinales de la Liga Femenina BetPlay.
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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 2 de septiembre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
Partidos EN VIVO HOY, miércoles 2 de septiembre del 2026:
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|Horario
|Partido
|Competición
|Canales de Transmisión
|8:00 a.m.
|Sassuolo vs. Frosinone
|Coppa Italia
|DGO, DSports, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN
|11:00 a.m.
|Udinese vs. Venezia FC
|Coppa Italia
|DGO, DSports 2, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN
|2:00 p.m.
|Burnley vs. Middlesbrough
|Championship
|Disney+ Premium, ESPN 5
|5:30 p.m.
|Santa Fe Femenino vs. América de Cali Femenino
|Liga Femenina BetPlay
|Señal Colombia
|7:15 p.m.
|Vélez Sarsfield vs. Boca Juniors
|Copa Argentina
|TyC Sports Internacional
|8:00 p.m.
|Toluca vs. Club León
|Leagues Cup
|Apple TV
|8:25 p.m.
|Santa Fe vs. Millonarios
|Liga BetPlay
|Win
|10:30 p.m.
|América vs. Monterrey
|Leagues Cup
Apple TV