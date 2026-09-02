Partidos EN VIVO HOY 2 de septiembre del 2026: horarios y programación por TV

Este miércoles, el calendario futbolero trae atractivos compromisos, que incluye el clásico bogotano entre Santa Fe vs. Millonarios, un duelo adelantado de la jornada 16 de la Liga BetPlay II-2026. Además, en el balompié de Europa hay buenos compromisos y sigue la actividad en los cuadrangulares semifinales de la Liga Femenina BetPlay.

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 2 de septiembre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Partidos EN VIVO HOY, miércoles 2 de septiembre del 2026:

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