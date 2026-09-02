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Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 2 de septiembre del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 2 de septiembre del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY miércoles 2 de septiembre, destacando el clásico Santa Fe vs. Millonarios y con grandes compromisos en el fútbol de Europa. ¡Agéndese!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de sept, 2026
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Santa Fe recibe a Millonarios en un nuevo clásico por la Liga BetPlay II-2026.
Santa Fe recibe a Millonarios en un nuevo clásico por la Liga BetPlay II-2026.
AFP

Este miércoles, el calendario futbolero trae atractivos compromisos, que incluye el clásico bogotano entre Santa Fe vs. Millonarios, un duelo adelantado de la jornada 16 de la Liga BetPlay II-2026. Además, en el balompié de Europa hay buenos compromisos y sigue la actividad en los cuadrangulares semifinales de la Liga Femenina BetPlay.

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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 2 de septiembre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

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Partidos EN VIVO HOY, miércoles 2 de septiembre del 2026:

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HorarioPartidoCompeticiónCanales de Transmisión
8:00 a.m.Sassuolo vs. FrosinoneCoppa ItaliaDGO, DSports, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN
11:00 a.m.Udinese vs. Venezia FCCoppa ItaliaDGO, DSports 2, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN
2:00 p.m.Burnley vs. MiddlesbroughChampionshipDisney+ Premium, ESPN 5
5:30 p.m.Santa Fe Femenino vs. América de Cali FemeninoLiga Femenina BetPlaySeñal Colombia
7:15 p.m.Vélez Sarsfield vs. Boca JuniorsCopa ArgentinaTyC Sports Internacional
8:00 p.m.Toluca vs. Club LeónLeagues CupApple TV
8:25 p.m.Santa Fe vs. MillonariosLiga BetPlayWin
10:30 p.m.América vs. MonterreyLeagues Cup

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