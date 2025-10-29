"Lamine Yamal no es el mejor jugador del mundo"; le dan palo desde la entraña del Barcelona

Joan Gaspart, expresidente del Barcelona, reapareció en el panorama mediático para ofrecer un análisis del reciente clásico que no dejó a nadie satisfecho. Gaspart se centró en dos figuras centrales del encuentro y de la actualidad española: la joven promesa azulgrana Lamine Yamal y el lateral del Real Madrid, Dani Carvajal. Sus declaraciones, emitidas en el programa 'La Posesión de Sport', han inyectado una dosis de cruda realidad y exigencia al entorno 'culé'.

La principal bomba la soltó al referirse a la estrella emergente del cuadro catalán. A pesar del potencial que se le atribuye a Yamal, Gaspart fue tajante en su valoración. "No es el mejor del mundo. El año pasado tampoco, puede llegar a serlo, pero aún no lo es", sentenció el reconocido personaje del balompié español. Esa afirmación se aleja de la euforia generalizada, poniendo un freno a las expectativas desmedidas que rodean al atacante de apenas 18 años.

Además de moderar el entusiasmo sobre su talento actual, Gaspart lanzó un mensaje de advertencia centrado en el cuidado físico del jugador. Si no está al cien por cien, la mejor solución es la precaución. "Si Lamine no está en plenas condiciones, es mejor que pare y que no juegue, debe jugar en plenas condiciones y no tener la posible excusa, que frene y se recupere", aconsejó, priorizando la salud a largo plazo por encima de la necesidad inmediata.

Publicidad

Pero el mensaje de mayor peso institucional radicó en la jerarquía del club. El expresidente recordó a la afición y al propio jugador que, por encima de cualquier figura individual, se encuentra el escudo: “Está claro que hay que cuidarlo, pero el Barca está por encima de él, hay una afición que le quiere mucho y no puede defraudarla, debe recuperar a esa afición. Añadió un recordatorio sobre la responsabilidad que conlleva su estatus: debe "saber que la gente tiene en cuenta que aunque tenga 18 años cobra como uno de 30", exigiendo un rendimiento acorde a la confianza depositada.

Lamine Yamal, figura del Fútbol Club Barcelona Foto: AFP

Publicidad

La rivalidad clásica no podía faltar. Gaspart dirigió también sus dardos hacia Dani Carvajal, preguntando de forma retórica "¿Quién coño es Carvajal?". El expresidente desestimó al defensor blanco, a quien tachó de "acabado", "ha sido un gran jugador, pero ya está acabado. ¿Por qué Lamine debería llamarle si sus declaraciones ni siquiera eran para él? No creo que el problema vaya a mayores".

Finalmente, Gaspart quiso recordar a la afición que la lucha por el título de liga sigue viva. A pesar de la derrota en el clásico, subrayó: "El Barca está a dos puntos y no a cinco" de la cima, manteniendo el pulso en la competición. El camino para alzarse con LaLiga, según su visión, pasa inevitablemente por imponerse a los rivales directos: "Si pensamos en ganar LaLiga será ganándoles en el Camp Nou". Con estas declaraciones, el hombre de recuerdos en el cuadro culé ha agitado las aguas del club, llamando a la calma con Lamine y a la máxima exigencia institucional.