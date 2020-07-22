Síguenos en::
Gol Caracol  / Raheem Sterling

Raheem Sterling

  • Raheem Sterling
    Raheem Sterling con el Chelsea - Foto:
    AFP
    Gol Caracol

    A figura del Chelsea lo robaron, con él y su familia dentro de la casa; hay investigación

    Se trata de Raheem Sterling, del Chelsea, quien en las últimas horas sufrió un ataque dentro de su hogar que generó pánico a él y sus allegados presentes, en Inglaterra.

  • Jhon Durán
    Jhon Durán, delantero colombiano del Aston Villa - Foto:
    Aston Villa Oficial
    Colombianos en el exterior

    Jhon Jáder Durán sufrió una dura patada de Raheem Sterling en Arsenal vs. Aston Villa

    Aston Villa rescató un empate frente al Arsenal y apenas tuvo en cancha por 19 minutos al colombiano Jhon Jáder Durán, quien fue 'raspado' por Raheem Sterling.

  • Alex Disasi y Raheem Sterling con Chelsea
    Alex Disasi y Raheem Sterling con Chelsea - Fotos:
    AFP
    Gol Caracol

    El insólito autogol y el tiro libre que se vieron en Chelsea vs Leicester: de no creer

    Este domingo Chelsea pasó a semifinales de FA Cup al vencer al Leicester, pero dos de sus jugadores protagonizaron los fallos de la jornada. ¡Increíble!

  • Raheem Sterling y la acción de gol que falló con Chelsea frente a Wolverhampton, por Premier League.
    Raheem Sterling y la acción de gol que falló con Chelsea frente a Wolverhampton, por Premier League.
    PAUL ELLIS/AFP
    Gol Caracol

    Raheem Sterling protagonizó una acción de 'no creer' en Wolverhampton contra Chelsea

    El delantero del Chelsea, Raheem Sterling, estaba perfilado para anotar este domingo, pero su intención no terminó como esperaba.

  • Joao Félix
    Joao Félix, nuevo delantero del Chelsea.
    Twitter: Chelsea
    Gol Caracol

    Graham Potter: "Joao Félix es un jugador de calidad, va a marcar la diferencia en ataque"

    El estratega del Chelsea elogió a la más reciente contratación de los 'azules', el delantero portugués Joao Félix. Además confirmó que Christian Pulisic y Raheem Sterling se encuentran lesionados.

  • 311064_raheem_sterling_homenaje_220419_afp_e.jpg
    Raheem Sterling dedicando uno de sus goles a Dawkins en la victoria de Inglaterra contra República Checa. FOTO: AFP.
    Gol Caracol

    Raheem Sterling y lo que tendría que hacer para poder regresar con Inglaterra y jugar las finales

    Luego del delicado asunto por el cual Raheem Sterling viajó a Inglaterra, son varios detalles que tendría que resolver lo antes posibles para regresar al Mundial.

  • Raheem Sterling en una de las prácticas con la Selección de Inglaterra.
    Raheem Sterling en una de las prácticas con la Selección de Inglaterra.
    Eddie Keogh - The FA/The FA via Getty Images
    Gol Caracol

    Se reveló por qué Raheem Sterling no estuvo en Inglaterra vs. Senegal: su casa fue asaltada

    El inglés Raheem Sterling no jugó frente a los africanos este domingo, en los octavos de final del Mundial Qatar 2022, y por una razón más que válida.

  • Raheem Sterling, jugador de la Selección de Inglaterra
    Raheem Sterling, jugador de la Selección de Inglaterra, en el Mundial Qatar 2022
    AFP
    Gol Caracol

    Mundial Qatar 2022: Raheem Sterling demostró sus dotes en el baloncesto y sorprendió a todos

    En medio de un entrenamiento de la Selección de Inglaterra, el delantero Raheem Sterling dejó claro que no solo brilla en las canchas de fútbol.

  • raheem-sterling-chelsea.jpg
    Raheem Sterling, nuevo jugador de Chelsea
    - Twitter Chelsea
    Gol Caracol

    Raheem Sterling: "Sentí que mi tiempo de juego en el City se estaba volviendo cada vez más limitado"

    En su presentación con el Chelsea, el atacante de la selección inglesa se refirió a los motivos por los cuales decidió fichar por los 'blues'.

  • Erling Haaland, futbolista noruego
    Erling Haaland celebra su primer gol con el Manchester City - Foto: AFP
    Gol Caracol

    Conozca los cinco fichajes más destacados de la Premier League para la temporada 2022/23

    Erling Haaland, Darwin Núñez, Raheem Sterling, Gabriel Jesus y Lizandro Martínez integran el listado.

James Rodríguez y Richard Ríos felicitan a Luis Díaz por su gol con la Selección Colombia
James Rodríguez y Richard Ríos felicitan a Luis Díaz por su gol con la Selección Colombia
Getty Images
Selección Colombia

La Selección Colombia y una prueba de fuego contra Nueva Zelanda, con la mira puesta en el Mundial

El cuadro 'tricolor' pone la mirada en el cuadro oceánico, al que enfrentará este sábado por duelo preparatorio. El encuentro tendrá transmisión de Ditu, Gol Caracol y www.golcaracol.com.

La Selección Portugal recibe a Armenia por Eliminatorias al Mundial 2026.
La Selección Portugal recibe a Armenia por Eliminatorias al Mundial 2026.
AFP
Gol Caracol

La Selección Portugal saldrá a demostrar "su mejor nivel" contra Armenia; "hay responsabilidad"

Este domingo, la Selección Portugal medirá fuerzas contra Armenia por la clasificatorias europeas al Mundial 2026. Cristiano Ronaldo no estará por expulsión.

Cristiano Ronaldo no podrá jugar con Portugal frente a Armenia por estar expulsado.
Cristiano Ronaldo no podrá jugar con Portugal frente a Armenia por estar expulsado.
Getty
Gol Caracol

"Cristiano Ronaldo sabe que cometió un error y lamentablemente no podrá ayudarnos"

Desde la Selección Portugal lamentan la baja de Cristiano Ronaldo para el partido de este domingo contra Armenia, importante para asegurar su paso directo al Mundial 2026.

James Rodríguez y Luis Díaz, jugadores de la Selección Colombia, celebran un gol en Eliminatorias Sudamericanas
James Rodríguez y Luis Díaz, jugadores de la Selección Colombia, celebran un gol en Eliminatorias Sudamericanas
AFP
Selección Colombia

Colombia vs. Nueva Zelanda, EN VIVO HOY en Gol Caracol y Ditu

La Selección Colombia cierra el año con doble amistoso internacional: Nueva Zelanda y Australia, ambos partidos EN VIVO por Gol Caracol y Ditu.

La Selección Colombia se enfrenta a Nueva Zelanda en partido de preparación.
La Selección Colombia se enfrenta a Nueva Zelanda en partido de preparación.
X de @FCFSeleccionCol
Selección Colombia

A qué hora juega HOY la Selección Colombia vs. Nueva Zelanda en duelo preparatorio

HOY la Selección Colombia enfrenta a Nueva Zelanda en el Chase Stadium, en Fort Lauderdale, Florida, con la finalidad de un triunfo. El partido EN VIVO por Gol Caracol y Ditu.

Linda Caicedo en el Real Madrid
Linda Caicedo en el Real Madrid
AFP
Colombianos en el exterior

Linda Caicedo y la jugada que 'puso a temblar' al Barcelona contra Real Madrid femenino

La colombiana aprovechó su velocidad por la banda para luego habilitar a Naomie Feller, pero la francesa no definió de la mejor manera. ¡Vea acá la jugada!

Luis Díaz
Luis Díaz celebra gol con Bayern Múnich vs PSG por Champions League - Foto:
AFP
Colombianos en el exterior

Silencio en Liverpool sobre partida de Luis Díaz a Bayern Múnich "es extraño"; no cesan las críticas

Luis Díaz se marchó de Liverpool hacia Bayern Múnich esta temporada, y por el momento, el guajiro está teniendo buenos números con el conjunto alemán. Es figura en la Bundesliga.

Linda Caicedo en Barcelona vs. Real Madrid femenino por la Liga F.
Linda Caicedo en Barcelona vs. Real Madrid femenino por la Liga F.
Getty
Colombianos en el exterior

Linda Caicedo se apresuró y se perdió una gran acción en Barcelona vs. Real Madrid por Liga F

La colombiana jugó con Real Madrid femenino este sábado que visitó al Barcelona en partido de la jornada 11 de la Liga F. ¡Vea acá la jugada de Linda Caicedo!

La Selección Colombia está clasificada al Mundial 2026.
La Selección Colombia está clasificada al Mundial 2026.
Getty
Selección Colombia

Le coquetean a la Selección Colombia; quieren cara a cara antes del Mundial 2026

El Mundial 2026 se acerca y los combinados clasificados planifican el calendario para llegar en óptimas condiciones. Entérese del rival que quiere jugar con la Selección Colombia.

Linda Caicedo en acción de juego con Real Madrid en el clásico por Liga F frente a Barcelona.
Linda Caicedo en acción de juego con Real Madrid en el clásico por Liga F frente a Barcelona.
Getty
Colombianos en el exterior

Linda Caicedo no pudo sola, y Real Madrid femenino cayó goleado 4-0 por Barcelona en Liga F

La delantera colombiana jugó 70 minutos en la dura derrota del Real Madrid femenino este sábado, en partido de la undécima jornada. ¡Así le fue a Linda Caicedo!