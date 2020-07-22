Gol Caracol Raheem Sterling
Raheem Sterling
-
Gol Caracol
A figura del Chelsea lo robaron, con él y su familia dentro de la casa; hay investigación
Se trata de Raheem Sterling, del Chelsea, quien en las últimas horas sufrió un ataque dentro de su hogar que generó pánico a él y sus allegados presentes, en Inglaterra.
-
Jhon Jáder Durán sufrió una dura patada de Raheem Sterling en Arsenal vs. Aston Villa
Aston Villa rescató un empate frente al Arsenal y apenas tuvo en cancha por 19 minutos al colombiano Jhon Jáder Durán, quien fue 'raspado' por Raheem Sterling.
-
Gol Caracol
El insólito autogol y el tiro libre que se vieron en Chelsea vs Leicester: de no creer
Este domingo Chelsea pasó a semifinales de FA Cup al vencer al Leicester, pero dos de sus jugadores protagonizaron los fallos de la jornada. ¡Increíble!
-
Gol Caracol
Raheem Sterling protagonizó una acción de 'no creer' en Wolverhampton contra Chelsea
El delantero del Chelsea, Raheem Sterling, estaba perfilado para anotar este domingo, pero su intención no terminó como esperaba.
-
Gol Caracol
Graham Potter: "Joao Félix es un jugador de calidad, va a marcar la diferencia en ataque"
El estratega del Chelsea elogió a la más reciente contratación de los 'azules', el delantero portugués Joao Félix. Además confirmó que Christian Pulisic y Raheem Sterling se encuentran lesionados.
-
Gol Caracol
Raheem Sterling y lo que tendría que hacer para poder regresar con Inglaterra y jugar las finales
Luego del delicado asunto por el cual Raheem Sterling viajó a Inglaterra, son varios detalles que tendría que resolver lo antes posibles para regresar al Mundial.
-
Gol Caracol
Se reveló por qué Raheem Sterling no estuvo en Inglaterra vs. Senegal: su casa fue asaltada
El inglés Raheem Sterling no jugó frente a los africanos este domingo, en los octavos de final del Mundial Qatar 2022, y por una razón más que válida.
-
Gol Caracol
Mundial Qatar 2022: Raheem Sterling demostró sus dotes en el baloncesto y sorprendió a todos
En medio de un entrenamiento de la Selección de Inglaterra, el delantero Raheem Sterling dejó claro que no solo brilla en las canchas de fútbol.
-
Gol Caracol
Raheem Sterling: "Sentí que mi tiempo de juego en el City se estaba volviendo cada vez más limitado"
En su presentación con el Chelsea, el atacante de la selección inglesa se refirió a los motivos por los cuales decidió fichar por los 'blues'.
-
Gol Caracol
Conozca los cinco fichajes más destacados de la Premier League para la temporada 2022/23
Erling Haaland, Darwin Núñez, Raheem Sterling, Gabriel Jesus y Lizandro Martínez integran el listado.