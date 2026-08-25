Kevin Viveros, cerca a la Selección Colombia; salió al aire una infidencia sobre el goleador

Kevin Viveros se ganó un nombre en el competitivo Brasileirao a punta de goles, siendo la figura del Athletico Paranaense, y liderando la tabla de goleadores, con 16 anotaciones, uno más que Pedro (Flamengo). Ese buen momento del atacante exNacional ha tenido repercusión en nuestro país, y todo apunta que también en la Selección Colombia.

Por eso, en una charla con Alexis García, en 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', el DT chocoano confesó que el estratega argentino Néstor Lorenzo lo tiene en la mira desde hace un tiempo, y que ahora con el gran presente del nacido en Buenaventura, mucho más.

"Incluso, en alguna ocasión, en una charla con el profesor Lorenzo, hablamos de él y de Johan Rojas. Ellos dos están en la gran lista de jugadores posibles para Selección Colombia", confesó Alexis en el espacio radial.

Publicidad

Acá más declaraciones sobre Kevin Viveros:

*Así llegó a La Equidad, dirigida por Alexis García

"Kevin, nosotros estábamos buscando un ‘9’ de área. Él estaba en Venezuela, era suplente a veces. Kevin llegó aquí después de un suceso en Venezuela, llegó al Cali mal, no jugaba, y lo habíamos visto con mucho tiempo de antelación. Se logró contratar y llegó a La Equidad. Era un poco torpe en sus movimientos, pero necesitaba de las asistencias de los de atrás. Teníamos a Johan Rojas, que lo pusimos a jugar para él, que se la pusiera adelante, que no le hiciera pases al pie, e hizo una campaña espectacular. Nacional se fijó en él y lo llevaron, donde hizo una buena campaña".

Kevin Viveros, delantero del Athletico Paranaense. Foto oficial del Athletico Paranaense.

*El cariño que le dieron

"Yo siempre he escuchado que lo mejor del fútbol son los jugadores, por su nobleza. Kevin era un tipo ávido de afecto, sobre todo porque lo logramos, le dimos importancia en el equipo. Sin ser la figura, lo tratábamos así. Los compañeros lo querían, había un ambiente sano. Al principio no era fácil, pero entró en una dinámica de familiaridad y estaba feliz".

Publicidad

*Las charlas con Viveros.

"Hablé con él después del Mundial, felicitándolo. Me invitó a verlo, pero se le vio muy feliz. Dijo que había recuperado el fútbol. En Nacional ya hablábamos más por parte de él, que me llamaba a menudo. Incómodo al principio, pero muy feliz después, mientras se adaptaba. Él quería ser titular, pero la gente pensaba que era Viveros el que debía ir jugando. Terminó haciendo cosas buenas en Nacional".

*Lo que tiene por mejorar

"Debe mejorar en el juego aéreo, no tiene un buen cabezazo, no es un tipo muy dúctil con la pelota, pero tiene una gran virtud: se genera los espacios. Tiene muchas fortalezas físicas. Cuando va sobre la marcha, define muy bien abajo, cruzado".