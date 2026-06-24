México con tanto de Julián Quiñones venció 3-0 a Republica Checa; Sudáfrica ganó 1-0 a Corea del Sur

Con goles de Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo, la Selección de México derrotó 3-0 este miércoles a República Checa, por la tercera fecha de del Grupo A del Mundial 2026. De esa manera, los anfitriones terminaron con 9 puntos en la primera posición, posteriormente los europeos ocuparon la segunda plaza con 4 unidades.

En otro partido en simultaneo, Sudáfrica ganó por la mínima diferencia a Corea del Sur, juego válido también por el primer grupo del certamen, dejando al conjunto asiático con 3 unidades mientras que los africanos culminaron últimos con un solo punto.

Julián Quiñones con la Selección de México AFP

México avanzó con paso perfecto este miércoles a los dieciseisavos de final, que ya había asegurado con antelación, al terminar primera del Grupo A, mientras Sudáfrica se aseguró la segunda plaza y se las verá con Canadá; y Corea del Sur ocupó la tercera posición.



República Checa, con un punto, quedó en el sótano de la serie.

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El equipo de Javier ‘Vasco’ Aguirre llegó a los 9 puntos, algo que sucede por primera vez en sus 18 participaciones en mundiales, tras ganar por 0-3 a la República Checa.

El Tri, primero del A, jugará el 30 de junio ante uno de los mejores terceros de los grupos C, E, F, H o I.

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La selección de Sudáfrica derrotó este miércoles por 1-0 a Corea del Sur para pasar más allá de la fase de grupos de un Mundial por primera vez en su historia, al colocarse segunda del grupo A.

Thapelo Maseko convirtió por los africanos que salieron a matar o morir y consiguieron la mayor hazaña de su equipo nacional.

Obligado de ganar para avanzar a dieciseisavos de final, Sudáfrica tomó el control del balón desde el inicio. Recurrió al disparo de media distancia de Relebohile Mofokeng y Oswin Appollis como recurso para abrir al rival.

Corea del Sur respondió con un contragolpe. Seol Youngwoo desbordó por derecha, centró, y, luego de varios rebotes, Lee Kangin remató de zurda apenas desviado del arco de Ronwen Williams.

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La opción más clara para los sudafricanos fue al 30 en un potente disparo de Thalente Mbatha que Kim Seunggyu soltó, Evidence Makgopa apareció sin marca, pero regaló su disparo a al pecho de Seunggyu.

En la segunda mitad los asiáticos ajustaron. Dominaron gracias a la entrada de su estrella Son Heungmin, quien se convirtió en el referente del ataque.

