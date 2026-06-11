Julián Quiñones, por poco se va de doblete en México vs. Sudáfrica, por el Mundial 2026

Julián Quiñones está 'finito' con la Selección de México, este jueves, en el partido inaugural frente a Sudáfrica, por la Copa del Mundo 2026. Y es que, solo minutos después de haber anotado el primer gol del certamen, estuvo muy cerca de sellar su doblete.

Luego de realizar la pelota entre líneas, el oriundo de Nariño se dio la vuelta y, con un gran gesto técnico, dejó enganchado a rival que lo estaba marcando.

Ya perfilado y sin marca, Quiñones sacó un remate de media distancia, que pasó demasiado cerca del arco cuestionado por Ronwen Williams. ¡Era el segundo!