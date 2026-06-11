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Gol Caracol  / Julián Quiñones, por poco se va de doblete en México vs. Sudáfrica, por el Mundial 2026

Julián Quiñones, por poco se va de doblete en México vs. Sudáfrica, por el Mundial 2026

El atacante mexicano estuvo cerca de anotar el segundo gol del compromiso, con un remate de media distancia, que pasó muy cerca del arco africano. ¡Era el segundo!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de jun, 2026
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Julián Quiñones festejando anotación con México, en el Mundial 2026.
Julián Quiñones festejando anotación con México, en el Mundial 2026.
Foto: AFP.

Julián Quiñones está 'finito' con la Selección de México, este jueves, en el partido inaugural frente a Sudáfrica, por la Copa del Mundo 2026. Y es que, solo minutos después de haber anotado el primer gol del certamen, estuvo muy cerca de sellar su doblete.

Luego de realizar la pelota entre líneas, el oriundo de Nariño se dio la vuelta y, con un gran gesto técnico, dejó enganchado a rival que lo estaba marcando.

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Julián Quiñones marcó el primer gol del Mundial 2026.
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Quién es Julián Quiñones, nacido en Magüí Payán y que marcó el primer gol de México en Mundial 2026

Ya perfilado y sin marca, Quiñones sacó un remate de media distancia, que pasó demasiado cerca del arco cuestionado por Ronwen Williams. ¡Era el segundo!

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