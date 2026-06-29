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Gol Caracol  / Kai Havertz rozó su doblete con Alemania vs. Paraguay, en el Mundial 2026

Kai Havertz rozó su doblete con Alemania vs. Paraguay, en el Mundial 2026

Kai Havertz volvió a generar peligro con una acción casi idéntica a la de su gol, pero el arquero paraguayo se vistió de héroe para evitar el segundo en contra. Vea la jugada acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de jun, 2026
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Kai Havertz con Alemania
Kai Havertz con Alemania
AFP

El partido entre Alemania y Paraguay continua teniendo grandes emociones, esta vez Kai Havertz volvió a poner suspenso en el área paraguaya, pero esta vez, su guardameta re reivindicó.

Todo ocurrió en el minuto 77', con una juagada casi exacta al tanto de Alemania; Florian Wirtz centró en solitario por costado izquierdo y dentro del área el futbolista del Arsenal espero la pelota y cabeceó entre dos defensores, pero el arquero Orlando Gill, protagonizó una gran atajada y ahogó el grito de gol alemán.

Vea la jugada acá:

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