Kai Havertz rozó su doblete con Alemania vs. Paraguay, en el Mundial 2026

El partido entre Alemania y Paraguay continua teniendo grandes emociones, esta vez Kai Havertz volvió a poner suspenso en el área paraguaya, pero esta vez, su guardameta re reivindicó.

Todo ocurrió en el minuto 77', con una juagada casi exacta al tanto de Alemania; Florian Wirtz centró en solitario por costado izquierdo y dentro del área el futbolista del Arsenal espero la pelota y cabeceó entre dos defensores, pero el arquero Orlando Gill, protagonizó una gran atajada y ahogó el grito de gol alemán.

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